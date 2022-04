Barcelona amplia l'atenció als refugiats

L'Ajuntament de Barcelona ha unificat l'atenció social a la comunitat ucraïnesa en un equipament específic que està obert les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana.

L'equipament, ubicat al passatge Dos de Maig, té una doble funció. En primer lloc, que les persones derivades per la Creu Roja i a les quals s’ha d’atendre de manera urgent puguin passar-hi la nit i fer-hi algun àpat. Disposa de 80 places d'allotjament i ofereix esmorzar, dinar i sopar a les persones en situació d’emergència.

Per un altre costat, el centre actua com a punt d’atenció social per a persones refugiades que estan acollides a casa de familiars i coneguts o bé que s’han establert a la ciutat, i necessiten suport d'algun tipus. Es faciliten, per exemple, targetes moneder per comprar menjar, medicaments o roba, i s’ofereixen serveis de traducció, consigna i ludoteca amb material infantil en ucraïnès.

Ampliació dels serveis Fins dimecres passat, l'atenció municipal estava centralitzada al Centre d'Urgències i Emergències de Barcelona (CUESB), ubicat al carrer Llacuna. El consistori volia alliberar el centre per tenir capacitat d’atendre qualsevol altra urgència o emergència que es pugui produir a la ciutat. Per aquest motiu s’ha obert ara un equipament específic al passatge Dos de Maig que seguirà estant dirigit per professionals del mateix CUESB. Treballadors del CUESB a l'equipament de Dos de Maig | ACN Segons informa l’ajuntament, compta amb un pressupost municipal de 150.000 euros mensuals, i en la segona nit des que es va obrir hi han dormit 66 persones. Des de l'inici de la guerra Barcelona ha ofert allotjament d'urgència a 974 persones i més de 3.000 han estat acollides per ciutadans ucraïnesos o catalans. Uns 300 menors d'edat han estat escolaritzats.