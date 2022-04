L'època en que s'allarga més el dia

Coincidint amb l'arribada de la primavera i el canvi d'hora del passat cap de setmana, les tardes s'allarguen fins passades les vuit del vespre. Cal tenir en compte que som a l'època de l'any que els dies creixen més de pressa que mai.

Aquests dies guanyem prop de 2 minuts i 50 segons de llum cada dia, tant per l'albada com per la posta de sol. Aquest creixement de llum diari s'alentirà els pròxims dies fins al juny, quan arribarà el solstici d'estiu. De fet, el 21 de juny, el dia no guanyarà ni perdrà cap de segon de llum.