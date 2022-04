Cardio HIIT amb Cesc Escolà i Víctor Tomàs

Aquesta setmana a Fitmés, en Cesc Escolà obre les portes del programa al llegendari exjugador d'handbol del Barça, Víctor Tomàs. Tots dos duen a terme l'habitual escalfament progressiu abans de començar l'entrenament d'avui: una rutina de cardio HIIT amb l'objectiu de millorar la capacitat cardiovascular i treballar la resistència!

Repetim els dos exercicis augmentant la seva intensitat i acabem, com és habitual, fent estiraments per evitar lesions i molèsties articulars .

Tot seguit, repetim aquestes dues rondes per tancar el bloc inicial, augmentant la intensitat de ser possible!

Repte #Fitmés

Mentre espereu el programa de la setmana que ve, on tindrem com a convidada a l'actriu, presentadora i model Elsa Anka; no oblideu entrar a les xarxes del Cesc, on podreu fer el seu repte semanal i compartir-lo amb el hashtag #fitmés. Fins aviat!