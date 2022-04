Nos vamos al infierno o mejor dicho a Vallina

Vallina, un universo ficticio, es la protagonista de la nueva novela del periodista Fernando Delgado, Todos al infierno. Es una ciudad bañada por el mar, una tierra de flores y fuego y con unos sus personajes un tanto berlanguianos. Supuestamente es un territorio imaginario, pero las similitudes hacen que se identifique fácilmente con Valencia. También es un libro homenaje al cineasta Luis García Berlanga, pues su título está basado en su película, Todos a la cárcel.

Su autor la define como una novela de ficción donde todo es imaginario y a la vez muy reconocible. “Es un puzle, un enjambre, un mosaico formado por las caras y caretas de los carotas que degradan la política usándola en beneficio propio”, afirmaba el canario.

Espejismo de la realidad

En Vallina reina la corrupción y en la ciudad los personajes protagonizan tramas de amoríos, engaños e irregularidades bajo la atenta mirada del presidente Marino Ballón. Dirigente del Partido Blanco y sucesor de José María Az Nusra. En este mundo paralelo destacan varios políticos que cometen fechorías. El primero, es un individuo de un intenso color moreno llamado Eduardo Zamorano. Y la segunda, es la ex alcaldesa Bárbara Ratu. A la hora de cometer estas acciones delictivas no se encuentran solos, sino que cuentan con la ayuda de sus cómplices. Todos ellos están compinchados con la jerarquía eclesiástica y con algunos medios de comunicación. Por ello, en la lucha por combatir la corrupción irrumpe un nuevo partido La Contra. Esta nueva formación está dirigida por un joven de pelo largo llamado Pedro Pablo Medina. Sin embargo, estos hechos no van a quedar impunes, pues se merecen un castigo. Para muchos serían la cárcel, pero, Fernando Delgado escoge otro destino para ellos. ¿Cuál? Mandarlos a todos a infierno, ¿por qué esta decisión? “Bueno, semejante panorama, pues parece requerir el molde de realismo mágico” comentaba en los micrófonos de Tarde lo que Tarde.

Un paralelismo que escarba en la corrupción que azotó duramente a la Comunidad Valencia hace décadas. La realidad se encuentra presente en cada una de las páginas del libro. En sus hojas, se pueden identificar los diferentes acontecimientos que surgieron en la región. Muchos de los cuales han acabado en procesos judiciales, como la visita del Papa Benedicto XVI, la trama Gürtel, Terra Mítica o el caso Trajes. También se distinguen a muchos de los dirigentes políticos protagonistas de estas irregularidades. ¿Te has dado cuenta no? José María Aznar, Rita Barberá o Eduardo Zaplana son algunos de los nombres que aparecen en la novela.