El Departament d'Educació ha aclarit que els nens podran quedar-se a l'escola a la tarda al setembre sense cost per a les famílies.

Després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, hagin anunciat que l'inici de curs s'avançarà una setmana als cicles d'infantil i primària, però que hi haurà jornada intensiva tot el mes de setembre. El departament ha concretat que els infants podran quedar-se fins a l'hora habitual perquè el centre organitzarà activitats a la tarda. Així l'horari lectiu del setembre serà de 9 a 13, fins a les 15.30 hi haurà l'espai menjador i després activitats.

Hi haurà un dia més de vacances de Nadal, començaran el 21 de desembre, i un dia extra de lliure disposició (es passarà de tres a quatre dies).

L'escola concertada es desmarca i diu que farà classe també a la tarda. Entitats de famílies alerten que això pot generar desigualtat educativa entre la pública i la concertada.

Ustec s'oposa a l'avançament del curs

El sindicat de mestres Ustec s'oposa frontalment a la proposta d'avançar uns dies l'inici del proper curs perquè considera que els docents no tindran prou temps per preparar-lo. Segons Iolanda Segura, portaveu del sindicat, a primers de setembre solen faltar molts mestres per nomenar i això dificulta la coordinació interna dels centres. A més, creu que no es pot avançar la fi de les vacances dels docents perquè és un dret laboral. Per això, i pel fet que la mesura s'hagi anunciat públicament només mitja hora després d'avançar-la als directors dels centres i sense consultar als sindicats.

Salvador Illa critica que el Govern no hagi discutit l'avançament del curs amb els representants dels docents i de les famílies. El primer secretari del PSC es mostra "sorprès" per l'anunci i diu que sembla una mesura "improvisada".

Després de les múltiples crítiques rebudes perquè la decisió de modificar el calendari escolar s'hagi fet sense un debat en el si de la comunitat educativa, Cambray ha defensat que la decisió s'ha pres amb la màxima informació i després d'haver tingut "converses". "No volíem esperar més", ha dit. El conseller ha insistit que la decisió s'ha pres pensant, en primer lloc, en l'alumne, però ha assegurat que amb aquesta no hi perden els docents.