Quin impacte tindrà la pujada del SMI a 1000 €?

La Moncloa tira pel dret i apuja el salari mínim interprofessional fins als 1.000 euros, 35 més que ara, després d'una negociació rècord de només una setmana. La mesura, que beneficiarà uns dos milions de treballadors a tot l’Estat, no ha estat consensuat amb la patronal. La CEOE ho considera “inassumible” i fora de tota “lògica econòmica”. A Catalunya, també ho ha rebutjat Foment del Treball. En canvi, Pimec adverteix que el Govern haurà de ser “corresponsable” amb “dotacions pressupostàries” per frenar el seu impacte sobre la competitivitat.

“�� El Govern tanca un acord amb UGT i CCOO per apujar el salari mínim interprofessional (SMI) fins els 1000 € aquest any. �� Tindrà caràcter retroactiu a 1 de gener. Beneficiarà directament uns dos milions de treballadors | @RTVECatalunya ➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/i79cNzJsK2 “

Els sindicats parlen d’una pujada “moderada” de només el 3,6% amb relació a una inflació que està per sobre del 6%. Creuen que la mesura beneficiarà sobretot a les dones, joves i el sector dels serveis i l’agricultura. A més, segons el secretari general de l’UGT, Josep Maria Àlvarez, no només tindrà impacte en els salaris més baixos sinó que també prop d’un milió de treballadors poden veure revisada les seves remuneracions a través de la negociació dels convenis col·lectius.

Pimec estima que es perdran 3.000 llocs de feina

En canvi, la patronal insisteix que a vuit comunitats autònomes l’SMI ja està per sobre del 60 € del salari mig, que era l’objectiu que s’ha marcat el Govern per aquesta legislatura. A Catalunya, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha advertit que la competitivitat “està en negatiu”. En aquest sentit, tot i que defensa la pujada dels sous per fer front a la inflació, ha recordat que ha d’anar acompanyat de la corresponsabilitat de totes les parts, amb dotacions pressupostàries” que frenin l’impacte en l’economia.

16.27 min Josep Ginesta: "Estem en productivitat negativa"

Ginesta ha recordat que des de 2016 s’haurà incrementat el salari mínim en un 52% i estima que podria tenir un impacte “relatiu” amb la pèrdua del 0,1% de llocs de feina, entre 3.000 i 4.000, a Catalunya. Per Ginesta, hi haurà sectors especialment afectats perquè els resultarà difícil fer front a l’increment de costos com ja ha passat amb les entitats socials. També la catedràtica d'economia de la UB, Montserrat Guillén, apunta precisament, a TVE a Catalunya, que segurament les pimes "que ara mateix ja estan molt tensades" seran les que més ho notaran.