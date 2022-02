El pintor de grafits Belin ens presenta a Punts de vista el seu nou llibre. Hi explica les seves experiències pintant arreu del món. Diu que ha descobert que la línia i el color són també llenguatges i reconeix que ara dona un significat més profund a les seves obres.

Tot i que li agrada molt viatjar, l'artista de Linares, Jaén, se sent molt feliç en l'etapa que ara hi viu: ha creat un grup amb persones que s'estima i que s'han convertit en el seu suport imprescidible per fer arribar les seves obres arreu del món. Fotògrafs, experts en xarxes socials o materials de treball en un mateix local on treballen hi tenen fins i tot una pista de bàsquet per esbargir-se o sortir a buscar inspiració.

Al poble ha fet una feina que li ha agradat molt: els equips de bàsquet li van demanar que els dissenyès la samarreta, i és un encàrrec que el fa content i orgullós.

Miguel Ángel Belinchón Bujes, Belin, té ja 43 anys però reivindica absolutament la passió per dibuixar i pintar amb tècniques de grafit, les actuacions clandestines i de nit dels artistes urbans, mentre com a artista evoluciona cada cop més cap al sentit social i emocional dels seus treballs.

Ha estat sempre autodidacta i li explica a Tània Sàrrias on dibuixava de petit, motiu pel qual tenia problemes al col·le. De gran s'ha fet famós pels seus dibuixos i pintures hiperrealistes, de mida gran, fetes amb esprai i fotografies, collages que ens miren i expressen sorpresa o inquietud.

Com les que va fer durant els moments més durs de la pandèmia i que també ens va presentar a Punts de vista: obres plenes d'ulls que observaven amb perplexitat un món estrany i diferent des del confinament.

01.14 min Punts de vista - L'art de Belin

Les obres de Belin es poden veure a moltes ciutats en edificis sencers o galeries d'art. És un artista urbà multisuport, que ja a la portada del seu llibre ens diu que vol anar més enllà. Al primer sortia ell mateix donat la volta al món. En aquest, Los viajes de Belin 2.0, en una nau espacial: si pogués, se n'aniria a pintar fins i tot a la lluna.