Víctor Ullate Roche: "En la danza no hay fronteras"

El bailarín, actor, cantante y coreógrafo Víctor Ullate Roche “no quería ser bailarín”, ha contado en Tarde lo que tarde. Se sentía “un poco solo” con 14 años, ya que sus padres “estaban todo el día trabajando, me metí a bailar y, de repente, me gustó”. Ha reconocido que su verdadera vocación es la de la interpretación: “Yo quería ser actor”.

“Me fui a una súper escuela de artes escénicas. Mis recuerdos son maravillosos de aquella escuela. Cuando volví a España, quería juntar las tres disciplinas. Me empecé a dedicar a los musicales. La verdad es que he hecho muchísimos musicales, pero también he hecho obras de teatro, programas de entretenimiento”.

En el programa de Julia Varela ha recordado cómo aprendió a bailar, sus inicios en los musicales, las sensaciones que tuvo sobre el escenario del teatro romano de Mérida o la interpretación del personaje del jovencito Frankenstein.

"Hay un mundo por hacer" "Lo bueno de la danza es que no hay fronteras, como no hay que hablar ni utilizar la palabra es mucho más fácil. Realmente podría haber más compañías, más trabajo. Creo que hay un mundo por hacer. Ese no es mi cometido dentro de la danza. Mis padres estuvieron luchando porque tuviera su lugar. Vemos que no le dan la importancia que debería de tener este arte escénica. Es tan duro físicamente y psicológicamente. Deberían de apoyarla más porque realmente se lo merece y eso es una maravilla".



“Pionero en el mundo” En la actualidad lidera la escuela de formación Sing and dance project junto a la actriz y cantante Nuria Sánchez: “Decidimos formar una empresa de formación. Empezamos con Billy Eliot donde creamos un programa de formación específico para ese musical. Luego hemos llevado diferentes proyectos en diferentes escuelas. Tenemos nuestro propio proyecto de teatro musical”. En la escuela han creado un proyecto de bachillerato internacional que Ullate ha definido como “pionero en el mundo”. “Estuve dirigiendo un centro superior de artes escénicas, donde los chavales que venían a hacer las pruebas de acceso no estaban preparados. Los que salían del colegio y querían acceder a un grado universitario, no tenían esa formación específica que se necesita”. Así que propusieron este proyecto al Centro Ágora Internacional de Villaviciosa de Odón (Madrid). El alumnado del Centro Ágora Internacional de Villaviciosa de Odón En este bachillerato se forman en matemáticas o lengua, pero también tienen “11 horas que son las asignaturas artísticas. “Luego el tiempo decidirá si se dedican al arte o a otras cosas”. Aprenden danza, ballet, claqué, lenguaje e historia de la música, literatura, teatro, dramaturgia, puesta en escena, interpretación, poesía.

“Sensaciones únicas” Una de los últimos proyectos en los que Víctor Ullate Roche está involucrado es ‘Mercado de amores’, una adaptación de los textos Plauto de Eduardo Galán que estrenaron en el Teatro Romano de Mérida: “La sensaciones que se sienten son únicas. Es como si te hubieran metido en la máquina del tiempo y de repente hubieras aparecido allí. Es como algo ancestral. Notas una energía increíble. Son sensaciones que cualquier actor tiene que pisar esas tablas”.

La danza desde la risa “Yo tengo mucho sentido del humor, me gusta mucho. Mi madre me crió con la risa, me enseñó con la risa. Me enseñó la danza desde la risa, a pasártelo bien y disfrutarlo. Esto es un juego. No puedes jugar si te lo estás pasando mal. Las emociones no fluyen igual y la risa es terapéutica. Es una maravilla. En estos momentos la gente quiere venir al teatro a pasarlo bien".