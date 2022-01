Les queixes per negligències mèdiques augmenten un 15% l'any 2021

L’associació 'Defensor del Paciente' va registrar en 2021, 1.704 queixes per presumptes negligències mèdiques relacionades amb la sanitat pública o privada, una xifra que suposa 260 denúncies més (un 15%) que l’any anterior a Catalunya, encara que les xifres són les més baixes dels últims deu anys. És una de les comunitats en què més han baixat les negligències. D'aquests casos 70 han sigut morts.

La Memòria anual que ha fet pública l’associació mostra que els números són molt semblants als registrats fa deu anys. Tot que s’han produït 275 casos menys de l’habitual de mitjana. Tot i aquestes xifres, Catalunya és la tercera comunitat més denunciada respecte de la resta de l'estat.

“La covid-19 ens ha fet despertar d'un somni“

L'augment d'aquestes xifres podria estar relacionat amb una tornada a l'activitat prepandèmica, encara que s'han hagut d'ajornar en diverses onades tota l'assistència sanitària no urgent. La presidenta de l'associació del Defensor del Pacient, Carmen Flores, es mostra molt crítica: "La covid-19 no té res a veure amb això. Ens ha fet un desastre, però hi ha un altre virus. La covid-19 ens ha fet despertar d'un somni. Pensàvem que teníem la millor sanitat del món i ens hem despertat veient que no: falten molts mitjans, que falta inversió, que el personal sanitari està boig i els pacients també".

Per zones, la província de Barcelona és la que encapçala la llista amb 1.396 casos. A la capital catalana, la segueix Tarragona amb 193 casos. Girona i Lleida tenen unes xifres inferiors i l'associació ha rebut 72 i 43 respectivament.

L'informe posa el focus en els serveis més denunciats en 2021 i mostra que la majoria de reclamacions tenen a veure amb les llistes d'espera (pel fet que la malaltia del pacient es va agreujar o el mateix va morir pel retard en la intervenció), seguides per les intervencions sanitàries en Cirurgia General; Urgències; Traumatologia i Ginecologia i Obstetrícia. Respecte als serveis d'Urgències, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, lidera la llista dels centres que més queixes ha rebut a Catalunya, encara que l'associació posa l'accent en què aquest centre té molts pacients i les denúncies són de "tota mena": "De cirurgia, llistes d'espera... que també ho considerem com una negligència perquè ha causat un dany". Li segueixen en segons lloc, l'Hospital Universitari de Bellvitge, i, en tercer lloc, l'Hospital Clínic de Barcelona.

Catalunya amb més llistes d'espera D'altra banda, Catalunya lidera el nombre de pacients pendents d'una cirurgia a tot l'estat amb 141.164 persones, tot i que la llista d'espera quirúrgica s'ha alleujat considerablement perquè en relació amb l'any anterior el resultat és de 26.352 ciutadans menys.

La davallada de les xifres respecta l'any anterior no acaba de convèncer al Defensor del Pacient. Segons la seva presidenta dubten de les xifres "seriosament": "No ens ho creiem. Ells no comptabilitzen des que la persona arriba al centre de capçalera. Després, ha d'anar a l'especialista i poden passar fins a vuit mesos fins que hi arriba. A més a més, de les proves que encara requereixen uns tres mesos més. En acabat, torna a l'especialista per decidir si s'ha d'intervenir o necessita el tractament. És en aquell moment en què entra a la llista d'espera oficialment. És una trampa".

Temps d'espera mitjana Respecte del 2020, en aquesta ocasió el temps d'espera està al voltant dels 152 dies de mitjana quan un any abans va quedar fixada en 223 jornades, la qual cosa suposa un important descens (71 dies menys). Tot i això, Catalunya és la tercera comunitat amb més dies de mitjana d'espera per a una intervenció, per darrere de Casella i la Manxa i l'Aragó. Els majors retards es troben en traumatologia, oftalmologia i digestiu.