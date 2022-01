Els llogaters veuen com "una anècdota" el bo jove per als lloguers

La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carmen Arcarazo, veu com "una anècdota" el bo de 250 euros per ajudar a pagar el lloguer als joves perquè "arribarà a menys d'un 2% dels joves". Considera que més que un ajut, "és una transferència de diners públics a butxaques d'arrendadors".

“�� La portaveu del @SindicatLloguer @carmearcarazo veu "riscos" en la mesura del bo de lloguer per als joves.



��️ "Aquest tipus d'injeccions mantenen els preus a l'alça. Els arrendadors se'n poden aprofitar".



▶️ Recupera l'entrevista de @GemmaNierga



��https://t.co/los1mmIwMX“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 20, 2022

"Es tracta d'un rescat al sector rendista", ha defensat en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. D'altra banda, també veu "riscos" en aquesta mesura perquè provoca que els preus dels lloguers "es mantinguin a l'alça" i arrendadors "se'n poden aprofitar". "Estem en un moment on necessitem que els preus dels lloguers baixin perquè han pujat 30 vegades més que els sous en els últims cinc anys", ha assegurat la portaveu.

01.13 min El nou bo d'ajuda al lloguer, mal rebut per part dels sindicats | Sergi Bassolas

També ha considerat aquest bo com una mesura "oportunista" i "electoral", i que confon en un moment que es negocia una llei "important" com és la Llei del dret a l'habitatge. "Treuen aquest tipus de notícies que no tenen rellevància per no parlar sobre que necessitem una regulació de preus real".

“Cortina de fum” La UGT de Catalunya també ha considerat l'aprovació d'aquest ajut com una "cortina de fum per emmascarar un fracàs polític com és el de no haver pogut aconseguir una llei de l'habitatge que respongui a les necessitats vitals de la societat". Considera "insuficient" aquesta mesura perquè, amb una emancipació juvenil del 14,9%, el bo només beneficiaria 70.000 persones. El sindicat també ha afirmat que els ajuts provocaran una alçada dels preus dels lloguers i ha considerat que caldria posar "fre a l'alça abusiva dels preus, controlant-los amb un límit de lloguer". La UGT ha lamentat "la gran oportunitat perduda per a establir unes polítiques d'habitatge realment innovadores i valents que acabin amb el problema de l'accés de l'habitatge de les persones joves".

Solament un de cada deu pisos a Barcelona podria beneficiar-se'n El portal immobiliari Fotocasa ha alertat que el bo jove d'ajuda al lloguer “servirà de poc” en les ciutats més tensades com Barcelona. L'ajut fixa en 600 euros el topall del lloguer, ampliable a 900 en algunes comunitats autònomes. A Barcelona, però només el 0,8% dels lloguers estan per sota dels 600 euros, segons una anàlisi del portal immobiliari. En el cas que el límit sigui de 900, tan sols serien susceptible de rebre l'ajut el 18%. Segons el portal, tot i que a la capital catalana els lloguers han caigut en el darrer any, encara continuen sent molt més alts que a la resta d’Espanya. El preu mitjà d'un lloguer a Barcelona és de 16,82 euros el metre quadrat. Segons l'Índex Immobiliari Fotocasa, el preu mitjà per llogar un habitatge de 80 metres quadrats a Barcelona és de 1.345 euros al mes.