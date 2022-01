El Tribunal de Cassació de Bèlgica ordena reexaminar la causa del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc. Això suposa un dur revés per ell, ja que queda anul·lada la sentència que invalidava en segona instància la seva extradició a Espanya.

Els magistrats han estimat una part del recurs de la fiscalia i ordenen retornar la causa al Tribunal d'Apel·lacions de Gant perquè sigui revisada. Ara ho serà per un únic delicte, el d'injúries a la Corona. Amb aquesta sentència Valtònyc haurà de tornar a ser jutjat però per un tribunal diferent.

Descartada l'extradició per enaltiment de terrorisme

La defensa del cantant balear ja ha apuntat que el nou judici es limitarà al "punt particular" de les injúries en la Corona. En aquest sentit, el seu advocat Simon Bekaert, ha apuntat que la Cort de Cassació indica que no hi ha cabuda a una extradició per enaltiment del terrorisme, ni per amenaces.

“Corte de Casación caso @valtonyc dedestima el recurso de Fiscalia de Gante por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y amenazas, ordena devolver la causa al Tribunal de Apelaciones de Gante para que reformule su decisión solo por el delito de injurias a la Corona“ — Gonzalo Boye (@boye_g) January 18, 2022

En la mateixa línia, l'advocat Gonzalo Boyé, també l'equip jurídic del cantant, ha apuntat que en la seva decisió, l'alt tribunal "desestima el recurs pels delictes d'enaltiment del terrorisme i amenaces".