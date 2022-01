Els treballadors d'Amarres de Barcelona han començat una vaga indefinida al port després que hagin rebutjat el principi d'acord amb el qual havien arribat l'empresa i representants de la plantilla. Els portuaris reclamen una unificació dels salaris dels treballadors i protesten per uns serveis mínims "abusius". Segons la secció sindical de CGT Mar i Ports, dissabte a la tarda una majoria de treballadors van votar a favor d'anar a la vaga en una assemblea que va comptar amb la participació de dos terços de la plantilla.

Els treballadors han rebutjat en assemblea per una "estreta majoria" el preacord per evitar la vaga | ACN

Segons els treballadors, la protesta ha afectat almenys un creuer i un vaixell de càrrega, que han entrat més tard del previst. De cara a la tarda, es preveu l'arribada de tres ferris procedents de les Illes Balears, entre d'altres.

La protesta ha començat a les sis del matí, concentrant-se a les portes de l'empresa Cemesa, ara Amarres de Barcelona. Els amarradors han llençat algun petard i han cridat consignes amb les seves reivindicacions com "Volem un amarrament digne".

Al voltant de les deu del matí, s'han desplaçat fins al World Trade Center, coincidint amb la visita al Port de la ministra de Transport Sánchez per parlar sobre el projecte dels nous accessos ferroviaris i viaris. Ha rebut xiulits i crits de lemes com "Ministra escucha, el amarre està en lucha". Sánchez, que ha estat rebuda pel president del Port de Barcelona, Damià Calvet, ha entrat a les dependències del port fent cas omís als crits dels treballadors.

L'aturada implica a un centenar de treballadors que són claus per al subministrament i serveis del Port i de la ciutat de Barcelona. Els portuaris són els encarregats d'ajudar a amarrar els bucs de gran eslora amb un bot a proa i un altre a popa empenyent-los fins que queden abarloats al moll. A més a més també s'encarreguen d'ajudar en els relleus de les tripulacions i aprovisionaments.

Un conflicte laboral que ve de lluny

Segons fonts sindicals, els amarradors reclamen una millora en la seguretat, un augment en la contractació que garanteixi uns mínims de personal per a fer els treballs d'amarrament, l'equiparació salarial i el pagament de serveis auxiliars i polivalència.

Ara bé, al darrere del conflicte també hi ha el procés d'integració en una sola empresa de les companyies Mooring i Cemesa, fins fa poc competidores, després que la Comissió dels Mercats i la Competència acceptés la fusió sota alguns condicionants, com per exemple no augmentar preus en els pròxims cinc anys com a mínim.

00.57 min Els amarradors convoquen vaga indefinida | CLARA ONTAÑÓN

Els treballadors de les dues empreses tenien condicions laborals de partida molt diferents i, fins i tot, en el cas dels de Cemesa, no se'ls ha actualitzat el salari des del 2012. És per això que els treballadors han reclamat augments de més del 5%, en línia amb el creixement que està experimentant l'IPC en els darrers mesos, més un augment del 4% per al 2023 en base a les taules d'aquest any.

També reclamen més efectius, ja que consideren que falta personal per a l'amarratge dels grans vaixells al port de Barcelona, així com mantenir l'actual sistema de torns, de 12 hores seguides durant tres dies i tres jornades de descans consecutives. Una altra de les reclamacions és que s'actualitzi un conveni col·lectiu, que actualment és dels anys 90 i que recull sous i condicions d'aleshores i no fa diferències entre categories.

L'objectiu era que a partir de l'1 de gener hi hagués un nou acord entre empresa i amarradors però el nou any va començar amb una subrogació automàtica dels treballadors a l'espera que es tanqués un pacte definitiu. Segons fonts del comitè d'empresa, a l'assemblea d'ahir dos esculls van decantar la balança cap a l'aturada indefinida: d'una banda, la negativa de l'empresa a aportar 18 amarradors que no hagin de fer front també a serveis auxiliars, i de l'altra, la no acceptació que les noves contractacions tinguin els mateixos drets laborals i econòmics que els treballadors subrogats.

L'inici de la vaga indefinida coincidirà aquest dilluns amb la presència de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al Port de Barcelona. Acompanyada del president de Ports de l'Estat, Álvaro Rodríguez, i del president del Port de Barcelona, Damià Calvet, Sánchez té previst visitar la terminal Hutchison Ports BEST. La convocatòria de vaga dels amarradors podria alterar l'agenda.