¿Estrella de la ópera o personaje de la prensa rosa? Luciano Pavarotti triunfó en todo el mundo con su gran voz, pero su vida amorosa no estuvo libre de polémica. Hijo de un panadero enamorado de la música, Pavarotti protagonizó numerosos recitales, conciertos solidarios y hasta un escándalo en 1996.

El primer matrimonio del tenor duró muchos años. Se casó con Adua Veroni en la década de los sesenta, en los inicios de su carrera profesional, que le llevaría de debutar en 1961 interpretando a Rodolfo de La Bohème a triunfar en todo el mundo. "Me enamoré del hombre. Era un hombre muy guapo. Y después me enamoré de su voz", cuenta Veroni en Pavarotti, el documental dedicado a la vida del artista. Tuvieron tres hijas: Lorenza, Cristina y Giuliana.

Llegó 1986. Madelyn Renée tenía ya 30 años. "Luciano seguía casado y yo sabía que tenía que romper mi relación con Luciano. Así que rompí con él ", explica la soprano. La suya no sería la única relación extramatrimonial de Pavarotti .

Se conocieron en 1979 en la prestigiosa escuela Juilliard, en Nueva York. Renée estaba entonces en segundo curso y pudo interpretar "Deh vieni, non tardar" en una clase magistral del tenor. Se convirtió en su ayudante a cambio de enseñarla.

Las fotografías del escándalo

Nicoletta Mantovani tenía 23 años cuando conoció al tenor. Una gran diferencia de edad les separaba, ni más ni menos que 34 años. Sin embargo, eso no les frenó y comenzaron una relación sentimental.

"Desde el principio, Luciano me dijo que su anterior relación estaba acabada hacía mucho tiempo, así que nunca me sentí culpable, nunca sentí que yo fuera la causa de nada", dice Mantovani en el documental. El matrimonio de Pavarotti y su primera mujer oficialmente no había acabado y la joven fingió ser su secretaria. La mentira se descubrió en 1996, causando todo un escándalo. Unas fotografías de la pareja de vacaciones en Barbados sacaron a la luz su relación, que pasó a ser objeto de muchas críticas.

Adua Veroni nunca había querido creerse los rumores. "Había oído hablar de muchas infidelidades por su parte, pero yo nunca quise creerlo. Cuando yo sospechaba, él me juraba, me lo juraba, etcétera. Después comprendí que había jurado en vano", explica. Pavarotti y ella pusieron punto final a su matrimonio, tras décadas juntos, y separaron sus caminos.