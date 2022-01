Melodías, partituras, voces.

La historia de la música es eso.

Pero es algo más. Es también la construcción

del personaje que nos cuenta y nos canta una canción.

Personajes construidos gracias a un maquillaje,

a un corte de pelo, a una forma de vestir.

Es decir, a una puesta en escena.

Y de eso va "Cachitos" hoy. De todo aquello

que hace de una actuación musical

una obra de teatro y una fiesta de disfraces.

Una fiesta que, créeme, no te quieres perder.

Arréglate, que empieza "Cachitos fashion".

No cabe duda que hoy día el aspecto físico

puede hacer más por un cantante que su propia forma de cantar.

Son numerosas las figuras que deben su éxito

a su diferente manera de presentarse en público.

# Yo no tengo las respuestas, # yo no tengo estilo.

# Sin duda alguna la belleza # está en el interior.

# Pero a algunos # les asoma y a otros no.

# Yo no es que gane desnudo, # es que pierdo vestido.

# Yo no estoy en tu cabeza, # yo no tengo estilo. #

En el principio de la historia del pelo,

en el Paleolítico, todos éramos "rockeros".

Después, supongo que en la Edad de Hierro,

aparecieron las tijeras, y ahí comenzó la revolución.

Una revolución que nació en el pueblo de Elvis,

en Tupelo, en el Misisipi, y que acabó en tu pelo de verdad.

En el camino creció

como el de los Beatles y echó chispas de colores

con el movimiento punk.

La moraleja de la historia está clara.

El pelo habla, y a veces canta.

(CANTA EN INGLÉS)

# Más arriba.

# Hay un ángel con tu cara # y con tu voz.

# Esa es tu vida.

# Huye.

# Sube y vuela.

# El amor coloca.

# Y transforma lo que toca.

# Huye.

# Sube y vuela.

# Monta en una estrella.

# Pero engánchate de ella. #

# La séptima ola.

# Esa soy yo.

# Con mi abrazo te llevo # hasta el cielo.

# Te dejo en el suelo # y bailando me voy.

# La séptima ola.

# Esa soy yo.

# Que te ofrezco # el coral de mi beso.

# Vestida de espumas, # de algas y amor. #

# La gente va llegando al baile.

# La gente va llegando al baile.

# Todos los que llegan solos, # les ponen a buscar pareja.

# Algunas dicen que sí, # algunas dicen que no.

# Algunas dicen que sí, # algunas dicen que no.

# Y al poquito rato,

# la que no bailaba # se empieza a mover.

# Y al poquito rato, se agarra # el más feo con loco placer.

# Ay, qué buena está # la fiesta, mamá.

# Ay, arrímate "pacá", nene.

# Ay, qué buena está # la fiesta, mamá.

# Ay, arrímate "pacá", nene.

# ¡Anda! #

(CANTA EN ITALIANO)

(CANTA EN INGLÉS)

(CANTA EN INGLÉS)

(CANTA EN INGLÉS)

# Perdóname.

# Por todo lo extraño que soy.

# Quisiera decirte hoy.

# Que sueño poderte alcanzar.

# No.

# Tan solo es una ilusión.

# Pues siento que mi corazón

# se ahoga en el mar de tu amor. #

(HABLA EN INGLÉS)

Lo dijo Mafalda: "No estoy despeinada,

es que mi pelo tiene libertad de expresión".

Te sirve para Mafalda, para Fernando Simón,

y para nuestro Torp 5.

Un genio musical que supo entender el lado teatral de este trabajo

y que apadrinó la estética gótica.

Sigue en activo, de hecho, cuando volvemos alguna vez

perjudicadas después de una larga noche,

se puede aparecer en el espejo del ascensor.

Todos hemos sido alguna vez el líder de The Cure.

Robert Smith.

(CANTA EN INGLÉS)

Sería muy reduccionista pensar

que el pelo acaba donde termina la cabellera.

Qué va, hay cara y cuerpo para seguir.

Los sacerdotes egipcios fueron los primeros

en depilarse absolutamente todo.

Desde las cejas, hasta los pelillos

del dedo gordo del pie. Ah, ¿que vosotros no tenéis?

¿Y cuántos sacerdotes egipcios lo han petado musicalmente?

Ninguno. Pues eso.

Otro pelo es posible. Bigotes, patillas y barbas.

# Ay, es hoy el sorteo.

# No le dejes escapar # sin tu participación.

# No, no, no, ven.

# Yo llevo la suerte.

# Y por solo jugar, # ganarás mi corazón.

# Hay lotería.

# Ven, juega tú también.

# La suerte te podrá sonreír.

# Hay lotería por un beso nada más.

# Podrás ganarte muy feliz.

# Muy, muy feliz. #

# Fue bajo el sol que yo vi # una señorita morena.

# Ella me hacía escuchar canciones

# de España y de México.

# No llores más, bonita, # no me hagas sufrir.

# No hay razón.

# Quisiera bailar # contigo esta canción.

# Quisiera bailar # contigo esta canción. #

(CANTA EN INGLÉS)

# Mujer, no sigas, por favor.

# Porque la llama del amor

# enciende pólvora mojada.

# Mujer, me estás pidiendo amor.

# Y yo no puedo darte nada.

# Mujer, no sigas, por favor.

# Porque la llama del amor

# no enciende pólvora mojada. #

(CANTA EN INGLÉS)

Igual que Sansón, la fuerza del "heavy metal"

está en el pelo, aunque comprendo que a ciertas edades, ya no...

No podéis tirar mucho de pelo.

# Me he levantado, # el mundo es nuevo.

# Y me he fumado el canuto mañanero.

# Ay, Dios, que ciego, # parezco un gnomo.

# En un momento # se me ha quitado el robo.

# Porque hoy estoy muy bien.

# De la cabeza a los pies.

# Voy superbien.

# Primero mi capricho, quiero otro.

# Y con mis amiguitas, # soy el mejor. #

# Caminos que el tiempo # me ayuda a buscarlos.

# Los viejos recuerdos # son ya del pasado.

# Buscando un camino # que pasó en mi vida.

# Quisiera encontrarlo, # vivir día a día.

# Caminos que el tiempo # me ayuda a buscar.

# Los viejos recuerdos.

# Son ya del pasado.

# Buscando un camino # me paso mi vida.

# Quisiera encontrarlo, # vivir día a día.

# Buscando un camino # de paz y silencio.

# Tú vienes conmigo, # te llevo muy dentro. #

# Me lo encontré en el camino # e hicimos hermanos.

# Lo invité a que subiera # al lomo de mi caballo.

# Tú le estás pidiendo a Dios.

# Tú le estás pidiendo a Dios # que mi madre se muriera.

# Ya mi madre se murió.

# Ya no hay quién te quiera # qué menos te voy a querer.

# Yo. #

Una vez tenemos controlado el tema capilar,

salgamos del armario.

A estas alturas de la lucha LGTBI,

solo sabemos que un armario es una jaula montada.

A la hora de elegir indumentaria, pasa exactamente lo mismo.

La mejor puesta en escena requiere acabar con la vieja idea

de elegir qué te pones y pasar a la fase

de imaginar cómo quieres brillar.

A continuación, nos subimos al unicornio de la moda

y viajamos por el reino de fantasía "fashion".

# Rumba, samba, mambo.

# Rumba, samba, mambo.

# Rumba, samba, mambo.

# Da dos pasos delante # y dos pasos detrás.

# Ten cuidado al girarte, # no te vaya a besar.

# Bailando con tu amor.

# Todo puede cambiar. #

# Vivan los rubiales.

-Tienes una imagen tremendamente espectacular.

Y contemporánea con los tiempos que corren.

-Y folclórica. -Y folclórica.

# Ximielga la saya, # ximiélgala, que no la veo.

# Ximielga la saya, # baila el xiringüelu.

# Ximielga la saya, # ximiélgala, que no la veo.

# Ximielga la saya, # baila el xiringüelu.

# Ximielga la saya, # ximiélgala, que no la veo.

# Ximielga la saya, # baila el xiringüelu.

# Ximielga la saya, # ximiélgala, que no la veo.

# Ximielga la saya, # baila el xiringüelu.

# Vente conmigo, # niña, vamos al "xixón".

# Y verás las olas qué bonitas son.

# Qué bonitas son, qué bonitas son.

# Vente conmigo, niña, # y verás la mar.

# Y verás las olas subiditas ya.

(CANTA EN INGLÉS)

# Quiero que por la noche # te asomes a la ventana.

# Que luces como una estrella # y los luceros te llaman.

# Me dice la madrugada # que está llorando la luna.

# De ver cuando llega el alba, # que viene el sol y te alumbra.

# Cuando salga la luna, # cuando salga, voy a verte.

# No te quiero ver a oscuras # si no es para quererte.

# Cuando salga la luna, # cuando salga, ponte alegre.

# Y ese traje que me gusta, # que por mí te pones siempre.

(CANTA EN INGLÉS)

"Los vestidos de Ariadna son unas señas de identidad

de Los Punsetes.

Los confecciona ella

y en cada concierto viste uno diferente."

# Tengo un fondo # de armario suficiente.

# Para vestir cada día diferente.

# Tengo un trato discreto # con la gente.

# No discuto # y les sigo la corriente.

# Tengo encerrado un animal salvaje.

# Si me lo cuidas, me voy de viaje.

# En Tailandia # me haré dar un masaje.

# He estado ahorrando # para el pasaje.

# Contando muertos, cuento 1.500.

# Se murieron en el intento.

# Intentando detenerme un momento.

# 1.500 cayeron muertos.

# Con las cosas así planteadas.

# Tu teléfono no sirve de nada. #

# Lo canta el Tigre Puma # con su traje a rayas.

# Y Juan Carlos le dice: # "¿Por qué no te callas?".

# En el velatorio del padre Damián

# pusieron "Chiki chiki" # y el muerto echó a bailar.

# A bailar, a bailar, # a bailar, a bailar.

# A bailar, a bailar, a bailar.

# Y el "Chiki chiki" se baila así.

# Y el "Chiki chiki" se baila así.

# Uno: el "brikindancing".

# Dos: el "crusaíto".

# Tres: el "miquiyason".

# Cuatro: el "Robocop".

# En el velatorio del padre Damián

# pusieron "Chiki chiki" # y el muerto echó a bailar. #

(CANTA EN ITALIANO)

(CANTA EN INGLÉS)

Bueno, ahora, señoras y señores,

señoritas y señoritos, agárrense bien fuerte a sus butacas

porque van a ver a Lene Lovich, la bruja pirulí.

(CANTA EN INGLÉS)

La moda es, junto al armamento,

una de las industrias que más dinero mueven del mundo.

Pero también tiene su corazoncito, y ese corazón a veces

está contento, nuestro Torp 4

es un homenaje a la alegría de la estética disco

y a uno de los grupos que más se lo curró.

Un productor avispado, cuatro antillanos

con un talento indiscutible

y los vestidos más felices de la historia.

Apunta, Pedroche. Boney M.

(CANTA EN INGLÉS)

No hace falta un antropólogo para saber que la música

es parte de un rito.

Y un concierto también es un ritual.

¿Y qué hace falta en cualquier ritual?

Hogueras, sacrificios. Puede que en un festival, sí,

pero nosotros nos conformamos con pintarnos la cara.

Con cambiar de identidad

maquillando la parte del cuerpo que permite diferenciarnos.

Vamos a maquillaje.

# Júramelo. #

(CANTA EN INGLÉS)

# Si muere el "rock", # ¿cómo vas a disfrutar?

# Si muere el punk, # ¿con quién vas a pelear?

# Si vuelve el pop, # es que algo anda mal.

# Si explota todo, # dejaré de vacilar.

# Se ha tirado sin mirar atrás.

# Has dejado juntos de sangrar.

# Ya no queda tiempo para amar.

# He dejado Putney Bridge atrás. #

(SILBA)

(CANTA EN INGLÉS)

(CANTA EN INGLÉS)

(CANTA EN ITALIANO)

-Para el maquillaje, soy yo quien me lo hago.

Pero hace cinco o seis años, tengo ya costumbre de hacerlo,

voy muy rápido.

-En 25 minutos, como ella misma nos decía.

# Él corre casi más.

# De lo que correré jamás.

# Es un mastodonte.

# Que nubla el horizonte.

# Lo transfiguraré.

# Sé que lo conseguiré.

# Seré un mastodonte.

# Pongo mi trompa a bailar.

# Su opinión huele mal.

# Baila mal sobre mí.

# Cree que soy un fraude. #

(CANTA EN INGLÉS)

# Creerte superior es tu pifia.

# Ver mujeres dirigiendo # no es sorpresa es justicia.

# El feminismo es igualdad, colega.

# Huyendo de la cultura del odio, # ¿qué esperas?

# Vistes como una perra, # tu rol social apesta.

# Mientras tú gastas saliva # en escupir prejuicios.

# Ellas vuelan alto cual edificio.

(CANTAN EN CATALÁN)

# Voy a ser libre.

# Aquí no hay líder, tuyo es # tu cuerpo, tú decides. #

# Hechos de tantas piezas.

# No se pueden contar.

# Somos aglomeraciones.

# No tenemos personalidad.

# El test de la "Bravo" # y la "Superpop".

# Nos indican quiénes somos # con mucha precisión.

# El test de la "Bravo" # y la "Superpop".

# Nos indican quiénes somos # con mucha precisión.

# El test de la "Bravo" # y la "Superpop".

# Nos indican quiénes somos # con mucha precisión.

# El test de la "Bravo" # y la "Superpop".

# Nos indican quiénes somos # con mucha precisión. #

Como en el resto de ámbitos de la vida,

también en la moda antes o después

una se da cuenta de que no todos somos iguales.

Y no hablamos de las condiciones laborales

de Bangladesh, que mejor de eso se ocupa "En portada".

Nosotros hablamos

de la injusticia que es llamar a todos estos elementos

complementos, o peor aún, accesorios.

Hay muchos ejemplos de artistas

que han sabido recordarnos que también en la moda

todo lo que parece secundario es fundamental.

# Libre, como el sol cuando amanece.

# Yo soy libre como el mar.

# Libre como el ave # que escapó de su prisión.

# Y puede al fin volar.

# Libre como el viento que recoge

# mi lamento y mi pesar.

# Camino sin cesar # detrás de la verdad.

# Y sabré lo que es # al fin la libertad. #

# Te ofrecí todo cuanto tenía, # eres aún muy niña.

# El amor que tenías conmigo, # no vas a encontrar.

# Ya me voy, pero antes te digo # que echarás de menos.

# Las caricias # y los besos que un día te di.

# Decidle a ella que vuelva.

# Que vuelva, # que vuelva conmigo otra vez.

# Decidle a ella que vuelva.

# Que vuelva, que vuelva. #

# Lo reconozco, yo nunca he sido

# de los que siguen # el guion establecido.

# Mi vida ha sido # un garabato en un papel.

# Pero te recogiste # el pelo en mi presencia.

# Y despertaste # el dragón bajo mi piel.

# Lo reconozco, no he sido un santo.

# Y es muy difícil # de creer en los milagros.

# Te prometo # que te estoy hablando en plata.

# Es en el alma # donde está la contraseña.

# Amor es la palabra # que resuelve el crucigrama.

# Como un golazo por la escuadra.

# Y en el último minuto,

# hay sonrisas que te salvan, # abrazos que arreglan tu mundo. #

# Torero de garbo y salero.

# El del capote bordado # con hebras de mil luceros.

# Torero de empaque y tronido.

# Más pinturero, ni más gallardo # no se ha parido.

# Torero de empaque y solera.

# A ti la gente por lo valiente # te han de aclamar.

# Cuando tirándote a matar, # marcando lento el volapié,

# aquel torito de muerte herido # rueda a tus pies.

# ¡A los toros! #

# Esta cómoda sin braguitas de Zara.

# El "tour" del Soho # desde un rojo autobús.

# Estos ojos que no miden # ni comparan.

# Ni se olvidan de tu cara, # ni se acuerdan de tu cruz.

# No abuses de mi inspiración, # no acuses a mi corazón.

# Tan maltrecho y ajado # que está cerrado por derribo.

# Por las arrugas de mi voz # se filtra la desolación.

# De saber que estos son # los últimos versos que te escribo.

# Para decir "con Dios" # a los dos nos sobran motivos. #

# De tu voz tiritando # en la cinta del contestador.

# De las manchas que deja # el olvido a través del colchón.

# Hoy, amor, como siempre.

# El diario no hablaba de ti.

# El diario no hablaba de ti.

# Ni de mí.

# Hoy, amor, igual que ayer, # como siempre.

# El diario no hablaba de ti.

# El diario no hablaba de ti.

# El diario no hablaba de ti.

# Ni de mí. #

Son muchos los impulsos modernizadores

del flamenco y la copla.

Entre ellos, el giro que dio María Isabel Quiñones,

que tras pasar por Jarcha y Veneno, decidió crear un personaje icónico.

Lo hizo con dos elementos.

Una peineta y unas gafas de sol.

Nuestro Torp 3 ha hecho más colaboraciones

que Rosalía y C. Tangana juntos.

Es, obviamente, Martirio.

-Lo más novedoso, desde luego, es la estética.

Realmente, tú has impactado y mucha gente te conoce

por las famosas peinetas. -Sí.

La mujer de la peineta me dicen por ahí.

# Poderío al poder.

# Qué bonito toque de balón.

# Muy elaborada la jugada.

# Pero no tiene culminación.

# Le faltan los goles, # goles, goles, goles.

# Y tú ya sabes # que si quieres marcar,

# me tienes que abrir # el juego por las alas.

# Y al primer toque en profundidad

# llegan los goles, # goles, goles, goles.

# Méteme goles.

# Méteme goles. #

La peineta que llevo, en principio me la puse por timidez.

Yo me tenía un poco que transformar para hacer otro tipo de música.

Y la gente me conociera en otra faceta mía.

# ¿Y a mí quién me mandaría?

# Con lo bien que yo estaría.

# Con mi madre.

# En mi casa.

# En mi Huelva.

# Paseando por la playa. #

La construcción de la imagen artística

es un camino que no siempre sabemos por dónde nos va a llevar.

El siguiente bloque va de ese instante.

La carrera de una artista o incluso de una presentadora

en que una se acaba preguntando:

"¿Qué ha pasado en mi vida para estar

en este momento espacio temporal con esta pinta?".

Perdona, ¿tú quién eres?

# Vamos a aprender # a hacer un ritual.

# Vamos a aprender a rezar.

# Para que se cumpla lo siguiente.

# Que los zapatos nuevos # no me hagan daño.

# No se me mueran los geranios.

# Que no cambien más el diseño

# de la interfaz # de mi aplicación favorita.

# Vamos a rezar # muy fuerte todos juntos.

# Vamos a rezar # muy fuerte todos juntos.

# Vamos a rezar # muy fuerte todos juntos.

# Vamos a rezar # y rezar muy fuerte. #

(CANTA EN INGLÉS)

# Viste ropa de primera # y deja el ombligo afuera.

# Entra bailando a la ronda, # agitando sin parar.

# Y va tomando, # va tomando Coca Cola.

# Y bailando a toda hora, # no me deja de mirar.

# Con su cuerpo bien abajo, # me parece que está sola.

# Siento que me está pidiendo, # que yo la saque a bailar.

# Y voy bailando, voy tomando

# su cintura # con su forma arrolladora.

# Y me hace suspirar.

# Y se requiebra y menea y menea.

# Y menea y comadre.

# Y se levanta, levanta, levanta.

# Un fuego mi compadre.

# Y se requiebra y menea y menea.

# Y menea y comadre.

# Y se levanta, levanta, levanta.

# Un fuego mi compadre. #

(CANTA EN INGLÉS)

# Y ahora me lleva # a mundos distintos.

# Y ahora me arrastra lejos de aquí.

# En otro tiempo me veo cautivo.

# Y no veo la forma # de salir de este vortex.

# De este vortex.

# De este vortex.

# De este vortex. #

# Manuel, Manuel.

# Manuel, no te arrimes a la pared.

# Manuel, Manuel.

# Manuel, no te arrimes a la pared.

# ¿Por qué lo hiciste, Manuel?

# Te llenaste de cal.

# ¿Por qué lo hiciste, Manuel? #

# Apenas cruzo el charco.

# Me viene a saludar.

(HABLA EN INGLÉS)

# Al divisar mi barco # la estatua de la Libertad.

# Colón, el genovés.

# Colón, el portugués.

(CANTA)

# Colón tenía uno.

# ¿Solo uno?

# Ay, Cristóbal, ni dos, ni tres. #

# Felicidad cuando sales # sola a bailar.

# Y te tomas dos copas de más # y se te olvida que me quieres.

# Y te tomas dos copas de más # y se te olvida que me quieres.

# Nada más verte, # le dije a mi sentido común

# que no me esperara levantado.

# Y al volver a casa, # una nota en el "livinrum".

# Un adiós en los morros # y desde entonces duermo solo.

# Finito, acabado, caramba.

# Y pagando los recibos de la luz.

# Felicidad, # qué bonito nombre tienes.

# Felicidad, # vete tú a saber dónde te metes.

# Felicidad. #

La efervescencia cultural de los 80

hizo que el cine, la moda y la música

se mezclaran normalmente en fiestas bastante animadas.

Por cierto, nuestro Torp 2 no se perdía ninguna.

Él supo mezclar los símbolos de la cultura consumista,

lo "kitsch" y lo folclórico para crear

una tendencia estética exclusiva.

El "cutrelux". Centremos en el trono estético

de la movida a quien se lo merece, Paco Clavel.

# El gato se muerde la cola, # se muerde la cola el gato.

# El gato, el gato se muerde la cola # y no sabe que la cola es suya.

# Pero yo soy ladino.

# Soy precavido.

# Pues soy inteligente # y desconfío de la gente.

# Con las personas insignificantes # soy muy punzante.

# Él es punzante porque...

# Me atrevo con sus defectos, # no paro de criticar.

# No paro de criticar. #

-Te veo con un "look" de plástico.

-Este "look", ¿sabes cómo se llama? -No.

-Se llama "cutrelux". -"Cutrelux".

-Claro, es entre cutre y lujoso.

# Pepito, eres mi vida.

# Pepito, Pepito.

# Mi cariño más querido.

# Pepito, Pepito.

# Nunca he comprendido # qué me interesó en ti.

# Quiéreme.

# Quiéreme.

# Quiéreme.

# Quiéreme.

# Méceme.

# Méceme.

# Entre tus brazos.

# Cua, Pepito, cua, Pepito.

# Cua, Pepito, cua, Pepito.

# Cua, Pepito, cua, Pepito.

# Cua, Pepito, cua, Pepito.

# Cha, cha, cha.

# Pepito, mi corazón. #

Como hemos visto, la creación de la imagen propia

a menudo termina en fracaso, pero a veces se consigue.

Es entonces cuando la historia de la música

y la moda se entremezclan y el artista se convierte

en un referente, en un icono.

Un momento. No, hombre, esto no.

Esto es un emoticono, traedme al guionista.

Estoy muy harta.

(CANTA EN INGLÉS)

(CANTA EN INGLÉS)

-¿Te importaría mostrar el perfil ante las cámaras?

Yo pienso que usted tiene dos caras.

-Tengo tres. El perfil izquierdo muy bueno,

el frente, regular y el perfil derecho fatal.

# ¿A quién le importa # lo que yo haga?

# ¿A quién le importa # lo que yo diga?

# Yo soy así, así seguiré, # nunca cambiaré.

# ¿A quién le importa # lo que yo haga?

# ¿A quién le importa # lo que yo diga?

# Yo soy así, así seguiré, # nunca cambiaré. #

Todos debemos ser nuestro propio especialista titulado

en cuestiones estéticas.

# Perfil de un oficial, ella lo amó

# La guerra por la paz nunca acabó.

# No volvió, no volvió.

# Ojos lejanos # como primaveras nórdicas.

# Viento afilado # que destierra nuestras ánimas.

# Guarda en tu vientre # hasta que vuelva un sueño tácito.

# Que en mi memoria # no se eleve un muro trágico.

# Baila, muchacho, # al ritmo de una danza tártara.

# Gira en la rosa de tu sable # y de tu túnica.

# Rompe el silencio melancólico # de nómades.

# Gélida estepa # para un éxodo de débiles.

# Fiesta. #

(CANTA EN INGLÉS)

(CANTA EN INGLÉS)

(CANTA EN INGLÉS)

-Hola, Tino. Ese vestuario que llevas encima,

¿lo llevas para llamar la atención o vas de hábito?

-Bueno, este vestuario, normalmente, hoy ha sido una ocasión especial

porque tenía que estar en aquí esta noche.

Los tigres los tenía en la tintorería.

Me puse los leopardos, nada más.

# ¿Quién te enseñó a vestir?

# ¿Quién puso alas en tus tacones?

# Y te enseñó a sonreír.

# Dices que te vas, # que es más alto que yo.

# Me cambias por un Frankenstein.

# Me dejas hecho polvo # con tu "sexy" ficción.

# Y crees que me voy a morir.

# Champú de huevo.

# Champú de huevo.

# Champú de huevo. #

(CANTA EN INGLÉS)

Hola, soy David Bowie, estoy muy contento

de estar en España.

A estas alturas, solo nos queda una asignatura pendiente.

La ética.

La moda es también política,

moralidad y activismo, y los maestros vienen del punk.

Concretamente, la cátedra de la estética más irreverente

es para la alemana menos cuadriculada de la historia.

Nina Hagen.

(CANTA EN ALEMÁN)

Al igual que todo es política, incluso no meterse en política,

todo es imagen, incluso descuidarla.

Quienes aceptan que esta vida es una obra de teatro,

aceptan sus disfraces.

Aliados inevitables en este ritual que es un concierto.

Y también después, cuando se apagan las luces,

y seguimos actuando.

(CANTA EN INGLÉS)