En què consisteix la pastilla antiviral de Pfizer?

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que l'Executiu que comprarà al gener 344.000 dosis de pastilles d'antivirals a la farmacèutica Pfizer. En una entrevista en la Cadena Ser, Sánchez, ha avançat que al gener Espanya comprarà 344.000 dosis orals que està fabricant Pfizer i que, segons ha destacat, "redueixen en un 88% la possibilitat d'hospitalització dels malalts vulnerables".

Per conèixer una mica més en què consisteix aquesta pastilla, el cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital el Mar, Juan Pablo Horcajada, ha explicat els detalls en una entrevista al programa 'Cafè d'idees'.

El doctor Juan Pablo Horcajada celebra que el govern central adquireixi els antivirals de Pfizer perquè aquests antivirals es podran aplicar a pacients de risc els primers dies de patir la malaltia i es podrà tallar la progressió de la Covid. Horcajada ha explicat que l'estudi de Pfizer sobre els antivirals en comprimits han evitat l'ingrés a l'hospital del 80% de les persones que han pres les pastilles.

En què consisteix l'antiviral de Pfizer? La pastilla anticovid-19 de Pfizer s'ha autoritzat d'emergència actualment als Estats Units i a Israel on es comercialitza sota el nom de PAXLOVID. És un medicament en fase de recerca utilitzat per a tractar la COVID-19 de lleu a moderada en adults i nens de més de 12 anys amb un pes d'almenys 40 kg amb resultats positius en les proves virals directes del SARS-CoV-2 i que tenen un alt risc de progrés a la COVID-19 greu. Existeix informació limitada sobre la seguretat i l'efectivitat de l'ús de PAXLOVID per a tractar a persones amb COVID-19 de lleu a moderada.

Quan s'administra? S'administra a l'inici de la malaltia quan el virus s'està reproduint més. "És el moment en què es pot tallar la malaltia", assegura el Dr. Horcajada. Les pastilles són uns comprimits orals i es donen durant uns dies per evitar que la persona acabi a l'hospital. El passat mes de desembre l'Agència del Medicament Europea va emetre recomanacions sobre l'ús de Paxlovid per al tractament de COVID-19 juntament amb un avís d'autorització per a l'ús d'emergència de l'antiviral oral desenvolupat per Pfizer.

A qui es destina? Horcajada considera que està indicada per a pacients de risc que comencen a tenir la COVID: "Funciona amb pacients de risc que comença a tenir la malaltia i és un pacient de risc per evitar una evolució a pitjor". En gairebé més del 90% de les ocasions s'evita l'hospitalització si es pren aquests antivirals.

Quins beneficis té? "Els qui més es beneficiarien són els no vacunats, de fet els estudis estan fets en persones que no s'han inoculat cap dosi", tal com ha afirmat el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar. També és una bona mesura per "les persones vacunades que tenen malalties de fons, i que són de risc a qui les vacunes no els hi fa tant d'efecte. Es tractaria de pacients amb trasplantaments d'òrgans sòlids, amb hematològics o amb patologies de base. Són pacients immunodeprimits". De fet, són les persones que estan ingressant ara mateix, segons explica el Dr. Horcajada. “☕ En què consisteix l'antiviral de Pfizer? Quins beneficis té? A qui es destina?



�� Ens resol tots els dubtes el doctor Juan Pablo Horcajada | @jhorcajada @hospitaldelmar



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/wXVvF58GcX“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 10, 2022