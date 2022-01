Catalunya preveu augmentar les vendes pel sorteig del Niño

El sorteig d'El Niño que se celebra el 6 de gener és un dels sortejos més populars a l'estat. Catalunya però, és una de les comunitats que menys participa en aquest sorteig. Malgrat això, aquest any es preveu que augmenten les vendes dels dècims.

Enguany Loteries ha posat a la venda en Catalunya un total de cinc milions de dècims: 3,7 milions a Barcelona, 396.692 a Girona, 473,260 a Lleida i 448.910 a Tarragona.

A l'Estat, enguany s'han consignat 830.229.000 euros, la qual cosa suposa una mitjana de 17,50 euros per habitant. Això suposa gairebé la mateixa quantitat que l'any anterior (17,57 euros).

Si es venguessin tots els dècims a la venda en Catalunya, els catalans es gastarien una mitjana de 13,05 euros per persona en aquest sorteig. Això equivaldria a un augment respecte a l'any anterior, quan la població catalana va gastar 86 milions d'euros en aquest sorteig. Suposa que cada persona va invertir poc més d'11 euros.

'El Niño' repartirà 700 milions d'euros

El sorteig extraordinari de loteria del Niño repartirà 700 milions d'euros a tot l'estat, amb un primer premi de dos milions d'euros per sèrie (200.000 euros al dècim). El segon premi d'aquest sorteig està dotat amb 750.000 euros per sèrie (75.000 euros al dècim) i el tercer amb 250.000 euros per sèrie (25.000 euros al dècim).

El total de l'emissió és d'1.000.000.000 d'euros (50 milions de dècims).