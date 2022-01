Volkswagen vol fabricar cotxes elèctrics a Martorell

La directiva de Volkswagen ha confirmat que té intenció de portar a Martorell la fabricació d’un cotxe elèctric a partir del 2025. No és l’única novetat que ha presentat l’empresa alemanya a Espanya: també ha confirmat que vol construir un model SUV a la fàbrica de Pamplona.

Volkswagen ha remarcat que encara no s’ha pres una decisió definitiva, ja que aquesta dependrà de "les condicions generals i els incentius governamentals" per desenvolupar aquests projectes. Precisament, la Comissió Europea ha donat llum verda a les ajudes públiques de 3.000 milions d’euros al Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació econòmica (PERTE) del vehicle elèctric i connectat. La Comissió Europea ha determinat que aquest ajut és "necessari per facilitar la inversió en R+D+I i la protecció mediambiental".

Volkswagen electrificarà les seves plantes europees L’objectiu de l’empresa alemanya és convertir-se en la companyia líder del mercat mundial de la mobilitat elèctrica abans del 2025. Volkswagen ha assegurat que electrificarà més les seves plantes i les inversions en transformació elèctrica s’elevaran fins als 89.000 milions d’euros en els pròxims cinc anys. “Si SEAT no fa el cotxe, té els dies comptats“ El president del comitè d’empresa i membre del Consell Supervisor de Volkswagen, Matías Carnero, ha posat en dubte el futur de la fàbrica de cotxes més gran de Catalunya, si es queda sense cap model zero emissions per fabricar: "Si SEAT no fa un cotxe elèctric, té els dies comptats".