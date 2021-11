6.101 infants de matrícula viva van ser assignats a centres segregats durant el curs 2019-2020. L'alumnat que arriba a un centre un cop el curs ja ha començat es troba generalment en situació de vulnerabilitat, i aquestes assignacions a centres ja segregats perjudiquen les oportunitats de l'infant i agreuja la complexitat del centre.

Després de l'aprovació del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya el mes de març passat, les mesures que contempla encara no s'apliquen arreu del territori o es fa de manera insuficient. És la conclusió general de l'estudi presentat aquest matí per la Fundació Bofill, segons el qual hi ha 420 escoles de primària i secundària segregades, 20 més que fa 5 anys , i cal actuar ja per revertir la tendència.

Detecció dels alumnes vulnerables

La primera assignatura pendent en segregació segons la Fundació Bofill és la detecció dels alumnes vulnerables socioeconòmicament des de l'inici de l'escolaritat, a P3, ja que si bé calculen que suposa un 30%, ara només en detecten un 7% de mitjana. La detecció segons l'estudi és especialment baixa a Terres de l'Ebre, Baix Llobregat i Tarragona.



Actualment, només hi ha 23 municipis de més de 10.000 habitants on tots els centres educatius estan equilibrats. La resta, 100, no tenen una distribució equilibrada de l'alumnat més vulnerable. Un dels problemes és la infradetecció d'aquest alumnat.



El 91% de municipis amb algun centre segregat té també centres on gairebé no hi ha alumnat vulnerable.