El peatge urbà guanya força: els experts el recomanen per reduir el trànsit

Recta final de la cimera del clima de Glasgow, la COP26, que hauria de consensuar un compromís dels estats per reduir les emissions. A Catalunya, la Generalitat ha anunciat que es congelaran les tarifes del transport públic per l'any vinent. Mentrestant, continua sobre la taula la fórmula establir un peatge urbà d'accés a l'àrea de Barcelona.

Entre les propostes que els experts han fet arribar a l'administració, hi ha la de crear un peatge urbà en la mateixa àrea de la Zona de Baixa Emissions, és a dir, a Barcelona i els municipis veïns.

Un estudi de l'Institut d'estudis ambientals del CSIC conclou que en ciutat com Milà i Estocolm el peatge ha baixat un 35% de trànsit . Han recomanat aquesta mesura a les administracions amb altres com més transport públic i aparcaments als municipis del voltant. Amb compensacions pels vehicles amb més ocupants,

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili conclouen que baixaria més la contaminació i els col·lapses que les restriccions actuals de vehicles antics. Calculen que les mesures vigents avui dia fan perdre l'equivalent a 14 dies laborables a Barcelona i 175 milions d'euros l'any. Per això, proposen un peatge com a molt de 2 euros en hores punta.

El sector econòmic, en contra

Les propostes alarmen a alguns sectors econòmics com la iniciativa que engloba diversos comerços de la ciutat, Barcelona Oberta. El seu president, Gabriel Jené, considera que no és el millor moment: "No podem mesures restrictives, no podem posar nous impostos i noves contribucions que només fan que crear frens i menys en un moment de recuperació".

D'altres creuen que un peatge beneficiaria la ciutat tal com sosté el director general de Barcelona Global, Mateu Hernández: "La majoria de ciutats potents del món com Barcelona tenen peatges no només per regular sinó per finançar el transport públic". I conclou: "Com més temps passi perquè aquests temps s'abordin de manera metropolitana més congestió i més contaminació".

Més de 500.000 de cotxes entren cada dia a Barcelona des d’altres poblacions.