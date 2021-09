Con 23 años, Laforet pasó de ser una desconocida y jovencísima chica de provincias a una exitosa escritora, una auténtica estrella, que acaparó toda la atención de la prensa con su primera asombrosa novela “Nada”.

"Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren distinto del que había anunciado y no me esperaba nadie.

Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada; por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del viaje largo y cansado, me empezaba a circular en las piernas entumecidas y con una sonrisa de asombro miraba la gran estación de Francia y los grupos que se formaban entre las personas que estaban aguardando el expreso y los que llegábamos con tres horas de retraso." (Comienzo de 'Nada')