La trucha, el manjar medieval que inició una revolución social

Históricos Anónimos nos lleva al mercado. Un sirviente acude al mercado a buscar una trucha para su señor. La última del puesto de pescado de esa mañana, en Zamora, en 1158, la acaba de comprar un zapatero. ¿Cómo se le ocurre? Si solo es un artesano, un trabajador... El sirviente quizá tenía miedo a perder su empleo, el favor de su señor, pero inició un follón tras mirar al zapatero como nos mira el portero de un hotel de lujo a los que llevamos bambas. Los nobles tienen más derecho a la última trucha, ¡Faltaría más!

La servidumbre y el señorío

En la época feudal, los reyes someten a los pueblos como los nobles a las aldeas y todos viven de los impuestos que a la fuerza cobran a los más pobres. Para recaudar se necesitan servidores fieles, que a cobran bien. Y para vivir de fábula están los servidores, la servidumbre: cocineros, herreros, cosedoras, limpiadores....

Hablamos de la Edad Media en España, pero desgraciadamente conocemos ejemplos actuales que más que servidumbre se acercan a la esclavitud, en fábricas textiles del sur de Asia, minas de África, campos de cultivo de Sudamérica...

En El Motin de la Trucha, Históricos Anónimos nos presentará a vecinos, hombres, mujeres y niños, que eran siervos, aunque no esclavos, sinó libres. La 'servidumbre' era un contrato que unía a las personas a un señor, que era quien ejercía el 'señorío'. El señor tenía poder para decidir si alguien trabajaba en sus posesiones o no, le podía ordenar a su antojo sin tener en cuenta horarios ni festivos, cansancio o problemas familiares. Sus prerrogativas sobre la vida de los siervos incluían poder echarle a la calle sin más, sin tener quer dar ninguna razón. Además, el siervo de la Edad Media tampoco tenía derecho a poseer casa o tierras, porque si no perdería su razón de esforzarse al máximo por su señor.

Cuando desobedecía o no lograba lo que le habían ordenado, el siervo se arriesgaba a perder techo, comida, la poca ropa vieja con que vestía o la pequeña parte de la cosecha que le asignaban.