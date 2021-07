El MWC tanca una edició de transició cap a la normalitat

El Mobile World Congress ha tancat aquest dijous una edició de transició enmig de l’impacte de la pandèmia i després de la cancel·lació de l’any passat. El saló ha compaginat el format híbrid i amb una aposta foçada pels visitants locals i de proximitat. Ara el MWC té la vista posada en la cita de 2022, que se celebrarà del 28 de febrer al 3 de març i pretén ser la de la volta a la normalitat.

Fira Barcelona qualifica el MWC21 com una edició de transició

El conseller delegat de la Fira, Constantí Serrallonga , ha destacat que ha estat "un èxit" haver pogut celebrar el MWC d’enguany després d’haver hagut de suspendre la de l’any passat. Per Serrallonga ha estat "una edició de transició" i està convençut que la de l’any vinent serà exitosa.

Les baixes en la fira d'enguany d’aquestes mateixes empreses així com d'Ericsson, Qualcomm, Lenovo, Samsung, Sony, Nokia i Xiaomi han permès que per primera vegada l'esdeveniment d'emprenedors 4YFN, que solia celebrar-se en Fira Montjuïc. GSMA, l'entitat organitzadora del MWC, esperava entre 25.000 i 30.500 visitants, la qual cosa suposa menys d'un terç de les últimes edicions.

El 5G i la intel·ligència artificial han estat protagonistes d'una edició en la qual també han participat, presencial o virtualment, els primers executius de companyies tecnològiques com Telefónica, Vodafone, Deutsche Telecom, Orange, la Xina Mobile, IBM, Kaspersky o ZTE.

Edició marcada per les baixes

Condicionat per la Covid

Aquest any no s'han vist aglomeracions i tots els assistents han hagut de presentar un test d'antígens negatiu per a poder entrar i han hagut de portar màscara FFP2 en tot el recinte. A més, s'ha apostat pels esdeveniments híbrids, de manera que la majoria d'actes han pogut seguir-se de manera virtual.

Molts ponents han participat en el Mobile a través de videoconferència, com el fundador de Tesla i SpaceX, Elon Musk, qui el dimarts va explicar en directe des de Califòrnia el seu pla per a dotar d'internet a tots els racons del planeta mitjançant una constel·lació de satèl·lits.