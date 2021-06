Quines platges obriran per la revetlla de Sant Joan?

Una de les tradicions més comunes per celebrar la revetlla de Sant Joan és fer-ho a la platja veient els focs artificials. L'any passat la pandèmia va obligar a mantenir tancades totes les platges de Catalunya, però aquest 2021 la millora de la situació ha permès que algunes d'elles puguin obrir.



Barcelona, Badalona i Sant Adrià han decidit fer-ho per evitar aglomeracions en altres punts de la ciutat com hem vist cada cap de setmana des que el toc de queda va decaure. La majoria de municipis, però, han decidit tancar-les aquesta nit seguint les recomanacions del Procicat.

Controls policials Barcelona va ser de les primeres a anunciar que tindria les platges obertes la nit del 23 de juny. El govern municipal s'ha mostrat partidari des d'un primer moment d'obrir les platges per a la revetlla per no traslladar la pressió de les aglomeracions a altres espais de la ciutat.



Tot i això, la Guàrdia Urbana en controlarà els accessos i no s'hi permetrà l'entrada de begudes alcohòliques, ni d'aparells musicals ni de tendes de campanya.

El Maresme La quinzena de municipis de costa de la comarca del Maresme també mantindran les platges obertes durant la revetlla. La decisió a l'extrem nord de Barcelona contrasta amb la dels municipis del sud. Com en un Sant Joan convencional, al Maresme els ajuntaments reforçaran la seguretat a les platges. A Mataró, per exemple, es restringirà l'accés al passeig marítim. També hi ha municipis que prohibeixen explícitament les fogueres, com són Cabrera de Mar, Canet de Mar i Caldes d'Estrac.

Tarragona L'Ajuntament de Tarragona també ha decidit obrir les platges i permetrà que els ciutadans hi celebrin la revetlla. El portaveu del govern, Manel Castaño, ha afirmat que malgrat això caldrà complir les restriccions marcades pel Procicat, que estableixen que els grups com a màxim podran ser de deu persones, que hi haurà d'haver distància entre grups i que no es permetran les fogueres o acampades.