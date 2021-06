Emilio Morenatti ha estat premiat amb un premi Pulitzer al millor reportatge fotogràfic per les seves imatges preses durant la pandèmia del coronavirus a avis i àvies a Catalunya. El fotoperiodista passa pel Cafè d'idees de Gemma Nierga per explicar que no s'esperava aquest reconeixement, però que li fa especial il·lusió haver-lo rebut en una categoria que se sent com a seva, la Feature Photography, i haver-ho fet amb instantànies fetes a casa, a la ciutat de Barcelona.

De fet, no s'ho esperava fins a punt que, en primera instància, va descartar estar previngut durant la cerimònia, ja que va prioritzar la primera audició musical que feia la seva filla i creia que no tenia opcions: "Estava preparat per celebrar un finalista". Però li van arribar algunes veus referint-se a que seria bo estar preparat, i va acabar rebent amb joia emportar-se aquest prestigiós premi. Finalment, es va perdre l'audició per poder participar en la cerimònia d'entrega del guardó, però va arribar al final del concert de violí de la seva filla i va poder celebrar aquest Pulitzer en família.

Sorpresa absoluta Morenatti ha assegurat que no s'imaginava emportar-se aquest guardó, encara menys davant els rivals que tenia i tampoc guanyant amb fotografies de Barcelona a la categoria Feature Photography, on ell se sent més còmode, la sent com a seva. En aquesta hi ha imatges d'actualitat, però que funcionen per si soles, segons explica el mateix artista.



El Pulitzer més barat de la història El fotògraf reconeix que l'emociona especialment haver guanyat aquest Pulitzer amb fotografies fetes a casa, a Barcelona. Diu que ha estat el Pulitzer més barat de la història ja que, en el context de la pandèmia, no va gastar diners en transport, per exemple, però ni es va poder fer un cafè, davant de la situació de tancament total.



