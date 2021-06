La calorada més intensa a principis de juny des de 2017

La calor canicular ha arribat abans d’hora i, fins i tot, no ha esperat que entrés oficialment l’estiu astronòmic. Després d’un cap de setmana de calor tòrrida, aquesta setmana, la darrera de la primavera, ha arrencat amb temperatures molt elevades. En moltes poblacions del litoral i prelitoral, les temperatures mínimes han tornat a estar tropicals, és a dir, per damunt dels 20 ºC.

Fins i tot, a l'Alt Empordà la matinada d'aquest dimarts ha estat tòrrida, ja que no s'ha baixat dels 25 ºC. Poblacions com Sant Climent Sescebes ha registrat una temperatura mínima de 27 ºC o a Portbou de 26 ºC, com a conseqüència de la tramuntana reescalfada que ha bufat durant tota la nit.

L’episodi de calor intensa va tocar sostre dilluns amb temperatures màximes per damunt dels 30 ºC a la costa i dels 35 a l'interior. La temperatura més alta es va registrar a Seròs (Segrià) amb 39,2 ºC. És la calorada més intensa en una primera quinzena de juny, des del 2017.

Les altes temperatures d’aquests dies són del tot atípiques. Corresponen a plena canicular i no pas a la primera quinzena del mes de juny. Es tracta de valors fins a 11 graus més alts als habituals per aquestes alçades de l’any.

Dilluns 15, en alguns barris de Barcelona no s’ha baixat dels 25 ºC, per tant, ha estat una nit que es coneix com a tòrrida. A l'estació de Can Bruixa (Les Corts), diumenge es va viure la nit tòrrida més prematura de l'any amb dades des de 1987.

Pel que fa els valors nocturns no baixaran fins dijous a l'interior, mentre que a prop de la costa es mantindrà l'ambient càlid tota la setmana. És el cas de Barcelona on les pròximes nits continuaran d'insomni amb mínimes que no baixaran dels 22/24 ºC.

Si posem xifres als colors, cal destacar que a Lleida passarem dels 38 ºC previstes per aquest dilluns als 29 ºC de màxima a finals de setmana. A Girona el descens anirà dels 37 als 33 graus, mentre que a la costa aquest descens tèrmic no es notarà tant.

Què fer per combatre les altes temperatures?

No teniu aire condicionat o preferiu no utilitzar-lo per estalviar en la factura de la llum? Per regular la temperatura de casa és important que durant el dia tanquem les persianes on toqui més el sol, i durant la nit obrim les finestres per refrescar tota la casa. També quan estiguem a casa, convé refrescar-nos i hidratar-nos bevent aigua, sucs i aliments rics en aigua. Cal beure encara que no tinguem set. I no només nosaltres, les persones, sinó també les mascotes.

Consells per combatre la calor a casa RTVE Catalunya

Si estem al carrer, millor sortir amb roba lleugera, colors clars i anar amb gorra o barret. Cal caminar per l’ombra per evitar que ens toqui el sol directe, i sovint beure aigua, sobretot la mainada i la gent gran. També és millor evitar sortir durant les hores de més calor, entre el migdia i la tarda, tant sigui per caminar com per fer activitats físiques intenses.