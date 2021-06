(Sintonía del programa)

Al final del Imperio romano,

Hispania quedó dividida en cinco provincias.

Yo estoy en la capital de la más grande de ellas,

Cartago Nova, la actual Cartagena, en la provincia de Murcia.

Los romanos no solo aprovecharon su óptima situación estratégica,

sino que también establecieron villas e industrias

para disfrutar

de lo que les daban los mares y los campos.

Aunque hace años que desaparecieron,

yo me he propuesto buscar

la huella del imperio.

Bienvenidos a la ruta

por la Hispania Carthaginensis murciana.

Comienzo mi ruta al norte del Mar Menor,

en San Pedro del Pinatar, cuyas aguas guardan

la última encañizada en activo del Mediterráneo.

La encañizada es un sistema de pesca con forma de laberinto

que ya usaban los pescadores antiguamente, en el Imperio romano.

Sinforoso, desde hace 20 años, la ha rescatado del olvido.

Buenos días, capitán.

¡Sinfo, buenos días!

Hola. ¿Listos para faenar?

Sí, ya vas tú preparado

para meterte. ¡Claro! Esto, siempre.

¿Vamos a la encañizada? Sí, directamente. Vamos a verla.

Esto tiene 600 años.

Además, no hay otra.

¿No hay otra? No hay más.

En el Mediterráneo, no. Ni en el mundo.

Es un tipo de pesca que usaban los romanos.

¿No es cierto? Sí.

Aquí... Funcionaban antes

cinco, aquí, en el Mar Menor.

¿Y por qué ya no?

Porque cuesta mucho dinero mantenerlas.

Dinero y esfuerzo.

Además, no lo puedes dejar solo.

Tres personas todos los días deben estar limpiándolo.

Para que yo me ubique,

allá está el Mar Menor...

Esta es una salida para el Mediterráneo.

Exactamente. Y veo que está todo hecho

con cañas. Con cañas, ahí lo veis.

Todo natural. Está en un medio natural

y esto está totalmente protegido.

Me interesa esto que me cuentas,

pero lo que más me interesa es

lo que entra, los peces,

así que, capitán, dale caña.

Ahí voy cantando... con el "gondoliere".

Mira,

tú te metes a pescar y aprendes, que no es fácil

cogerlos, ya lo verás. Aquí.

Fácil. Tú, despacio.

Hombre, por suerte, soy relativamente flexible. (RÍE)

¿Cómo es el sistema de laberinto? Es la trampa, como la almadraba.

La almadraba son redes y aquí verás que son calles.

¿Qué peces entran?

Pues dorada, mújol...

Y entra alguna lubina, entra el lenguado...

Y cangrejos hemos pillado muchos este año,

una invasión que hay, los cangrejos azules.

¿Y por qué vienen tantos peces?

¿Qué pasa entre el Mar Menor y el Mediterráneo?

Porque el pescado viene a desovar.

Vienen del Mar Menor y quieren salir afuera.

Y aquí está la travesía esta,

que tapa la salida, como ves.

¿Qué aportan estas aguas para que vengan tantos pescados?

Bueno, el agua... Lo que pasa

es que entra agua del mar y se cambia continuamente.

Lo mismo entra la marea del Mediterráneo

aquí, al Mar Menor, y del Mar Menor sale.

Por eso hay la limpieza que veis ahí.

(GRITA Y RÍE) ¡Mira, mira!

¡Mira, toma!

¡Mira, mira! ¡Adiós!

Bueno, venga, para dentro.

Ahí está...

El mejor pescado,

apreciado, es el de la encañizada.

¿Por qué? Está limpio,

completamente, de tripas y todo,

y la calidad que tiene es inmensa. Ya lo verás. Lo vas a probar.

He venido a la encañizada a conocer la experiencia entera.

Intentaré pescar más pescaditos porque luego me toca

caldero de pescado, que tiene que tener eso...

Te aseguro que te gustará. Y tú le ayudas al cocinero

a hacer el ajo y todo eso.

(GRITA Y RÍE) ¡Qué bueno! ¡Mira, mira, mira!

¡Qué pedazo de pescado!

Tira, tira. Qué bonito es.

¿Has visto?

Julián, vamos a hacer entonces un caldero

de aquí, de Murcia.

No, señor.

Del Mar Menor.

Si te oye Sinforoso, nos decapita. ¡No, no, no!

Vengo de pescar con él, conque... Esto se hace

en San Javier y San Pedro. ¿Cómo empezamos?

Empezamos friendo la ñora.

Este caldero es

caldero de verdad.

Es hierro y estás con fuego hecho con las cañas.

Las que se van rompiendo en la encañizada las aprovechamos.

Lo que sobra. Este caldero

me imagino que es típico de los pescadores,

de la gente que tenía a mano estas cositas

y se fue buscando la vida. Es lo que se comía en el mar.

La ñora la has puesto para que el aceite coja

buen gustito. ¡Hombre!

Las pones sin hidratar ni nada. Nada.

Así la chicha va al guiso.

Al guiso. Hombre.

Deja ahí el sabor.

Pero ¿sacas las ñoras? Sí, claro.

¿Y qué haces con ellas?

Triturarlas con el ajo. Ah...

Ahora ponemos el tomate.

Tomate natural,

el corriente, triturado, murciano.

Murciano, claro. ¡Por favor! Estamos en una

de las huertas de España y hay que aprovechar.

¿De quién aprendiste la receta?

De Tomás, hermano de Sinforoso.

¿Es una receta familiar? Claro.

El caldero aquí tiene historia, aprende uno de otro.

Pasa de generación en generación. Eso es.

Acá ya tenemos el aceite, que fríe bien bien el tomate,

y ahora te me pones a cortar pescado.

A mí se me da como regulero, así que, ojo, te presto atención.

Esto es mújol y dorada.

Hay otros pescados así, pero no son los típicos del caldero.

Ah, amigo. Se puede hacer con varios pescados.

Pero este... Es el típico de aquí.

Estas doradas tendrán mucha grasa

para poder hacerlas a la brasa. Sí.

A la brasa, a la plancha. Eso...

A la plancha. Cuando el pescado azul tiene

una buena cantidad de grasa, viene superbién para esto.

Tienen un montón de sabor.

Tenemos la primera parte del sofrito.

Me imagino que vas a freír los pescados ahí.

No. ¿No?

El pescado se hace después. Ahora echamos la ñora y el ajo.

La ñora que ya tenías frita, has hecho ahí...

¿Tienes ahí un mejunje? Claro.

Triturados la ñora y el ajo, triturados.

Estas recetas son

las que más me gustan. Al final, son

las que dan identidad al sitio donde estamos.

¿Qué leña usas?

Usamos leña de olivera.

Y también usa cañas, que es superimportante.

Esto es redondo.

Usan las cañas para la encañizada

y para, cuando se rompen, hacer el fuego...

El fuego de los guisos, claro.

¿Cuánto debe estar? Cuando empiece a hervir.

Esto ya está bien fritito.

¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué le echas?

Le echaremos agua. Agua.

¿De la encañizada?

¡No! (RÍE)

Es muy salada, ¿no? Sí.

Tú aquí eres uno de los currantes, digamos.

Sí. Es el guiso típico que te comerías

tras un día de trabajo. ¡Hombre, ya lo creo!

Cuando está el caldito ahí, ¡pum, pum!,

todo que va, le echamos el pescado.

Así, directamente, sin marcar

ni nada. Eso es.

¿Lo echas ahora y lo dejas hasta el final?

No, saco el pescado

cuando lleva siete u ocho minutos. Sí.

Lo saco y con ese fondo hacemos el arroz.

Ese caldo, que tiene el sabor de la ñora,

del tomate, de los ajitos

y también del propio pescado, lo usamos para cocinar el arroz.

Un arroz de aquí, obviamente. ¿Lo cocinaremos unos...?

-Unos 20 minutos. 18 o 20 minutos.

18 o 20 minutos, según el punto del arroz que te guste, y a comer.

¡Qué bueno está este caldero murciano!

¡Madre mía, Sinforoso!

-Murciano, no. Esto es caldero del Mar Menor.

De San Javier y de San Pedro del Pinatar.

¡No se me queda aquí! Pues que se te quede.

(RÍE) Es el auténtico caldero, que lleva

dorada y mújol.

Y, además, de la encañizada.

Sabe muchísimo el pescado.

De verdad tiene muchísimo sabor.

Y sobre todo sabe a la ñora y al tomate,

que a mí me encanta, me flipa la ñora.

¿Te has venido con la familia?

-Claro, he traído a mi señora,

porque siempre va conmigo. No sé ir solo.

Si no, me pierdo.

Ella es tu luz.

Claro que sí.

¿Sabes qué decían los romanos? "Al pueblo, pan y circo".

Yo digo: "Para Gonzalo, pan y caldero", ¿eh?

No puedo terminar de otro modo mejor

mi visita a la encañizada que comiéndome esto.

-(RÍE) -Para delante, Gonzalo.

A caballo entre el Mar Menor y el mar Mediterráneo

está el mayor humedal de Murcia:

el parque de salinas y arenales de San Pedro del Pinatar,

una franja de seis kilómetros de longitud llena de vida.

Perfecta por su baja profundidad y las horas de sol

que la broncean para su explotación.

No es raro que en el siglo VI antes de Cristo

los romanos viniesen a obtener uno de sus ingredientes más preciados.

Durante el Imperio romano, la sal era superimportante.

Se usaba para pagar el "salario" de los soldados y funcionarios,

se usaba también para curar las heridas,

se utilizaba, por ejemplo, para sazonar y para salazones.

Es tan grande la industria salazonera

que este imperio nos dejó

que hoy en día se pueden disfrutar las huevas de mújol,

uno de los productos señeros de la costa murciana.

Esto es una cámara del tesoro, Ana.

-¡Hombre! Qué lindo lugar.

Es un secadero.

Aquí emulamos la temperatura de la zona del Mar Menor,

buscando un clima suave y fresco para secar la hueva.

¿Qué tratamiento previo hay?

El tratamiento previo es el salado. Ajá.

Y luego tenemos lo que es el secado. Aquí, cada día,

le va dando el aire fresco y seco

y se va curando.

Cuando la hueva se toca, está dura, lista ya para comer.

Los dos procesos son para conservarla.

¿Esto viene de los romanos?

Sí, sí, sí.

El proceso es igual. Han cambiado las instalaciones,

pero el proceso de salado y secado es exactamente el mismo.

Lo ponían en balsas con la sal, lo sacaban o enjuagaban,

y lo ponían a secar

en zarcillos. Esto lo llamamos zarzos.

Hoy son de acero inoxidable.

Sí. Hace 3000 años, eran de madera.

El viento levante, que sopla por aquí,

¿tiene algo que ver en el secado del producto? Suponiendo

que se hiciera fuera.

Sí, depende de si es levante, lebeche o poniente,

según va variando,

va mejorando o estropeando el producto.

El lebeche y el poniente van bien, porque uno aporta

más humedad y el otro aporta

aire más seco. Ajá.

¿Las huevas de mújol son conservas?

Semiconserva.

Ah. La conserva va pasteurizada

y esto no. Esto está crudo.

Salado y seco. ¿Cuánto duran?

Pues muy seco muy seco, puede durar un año perfectamente.

Cuando los romanos lo hacían, era para que les durara años.

¿Cómo sabes tanto de esto?

Pues son casi 40 años

con mis padres aprendiendo el oficio.

Aquí tengo el caviar del Mediterráneo.

La hueva de mújol.

Es un delicatesen. Sí.

Y tenemos hueva de maruca.

La hueva de maruca tiene este color más claro

y le damos el colorante natural,

el rojo cochinilla,

para que tenga este color rojo más llamativo.

¿Es por el insecto? Sí.

Sale de la cochinilla,

de la chumbera. ¿Y ese?

Esto es hueva de bonito.

En esta zona le decimos garrofeta. He venido por la cueva del tesoro,

pero me vine para trabajar, así que muéstrame la primera parte,

la salazón, ¿no? Sí, vamos.

Vamos. Dejamos esto aquí.

¡Madre mía! ¡Esto sí que es un tesoro!

¡Lo otro, nada a su lado! ¿Qué te parece?

¡Es atún! ¡Atún! Atún, atún.

Atún aleta amarilla. ¡Por Dios!

Es que esto es una preciosidad.

Coge la sal. A trabajar.

¡Espera, que le quiero dar un mordisco a esto! ¡Ay!

¿De dónde es?

Sal de San Pedro del Pinatar. Y, cuéntame,

¿qué tiene esta sal? Encontramos

granos de sal que son más grandes,

otros más finitos, y eso hace que se metan muy bien

por todas las capas, en este caso, del atún.

¿El pescado que hacen aquí, que tú secas,

es de la encañizada?

La hueva de mújol de la encañizada no da

para toda la cantidad que se elabora en la zona.

Encontramos en otros orígenes, como el FAO 34,

el Atlántico central este, donde encontramos

huevas de mújol parecidas a las de aquí.

Esto mismo que hacemos nosotros con el atún

lo haces con las huevas. Sí, igual.

Los romanos, que lo tenían superclaro,

también nos trajeron las salazones. Sí.

Y la calidad del pescado de aquí era tan buena

que el "garum" era el "garum sociorum",

porque el que se hacía aquí era mucho mejor

que el de Roma y ponían su trazabilidad,

"garum sociorum", y lo mandaban allí.

Y la costumbre esta de hacer salazones

imagino que entonces es gracias a ellos,

básicamente. Hay estudios

que indican que en época de Cleopatra

se consumía la hueva de mújol

porque en el Nilo se da el mújol. Pues mira, Gonzalo,

hablando de Cleopatra, lo que te traigo:

la hueva de mújol, el caviar del Mediterráneo.

Las huevas, para la gente a la que no le gusta mucho

el tema de tanto sabor a mar,

suelen ser agresivas en la boca.

Estas en particular están suaves, tienen un toque dulce

y, cuando bajan, tienen el amargor típico de las huevas

y están en su punto justo de sal y de textura.

Pues, si te ha gustado,

está Néstor en las salinas de San Pedro del Pinatar esperándote

para enseñarte platos espectaculares con salazones.

No se hable más. ¡Gracias! A ti.

¡Néstor, menuda mesa tienes con salazones!

Hola, Gonzalo.

Aquí tienes el jamón del mar.

El jamón del mar, que es la mojama, ojo.

La mojama de atún extra, sí.

Luego tenemos el caviar del Mediterráneo,

que es la hueva de mújol,

con una almendra. ¿Para qué?

Como es muy tersa, cuando la comas,

la almendra...

Te rompe en la boca. Te la retira de los dientes.

¿Cómo es cocinar con salazones?

Muy interesante porque esto tiene más de 2000 años de antigüedad.

La práctica de la salazón es una

de las actividades gastronómicas más antiguas de España.

Egipcios primero, fenicios, romanos...

Estás en un punto

donde esto significaba la riqueza para Roma.

Lo que hacían era salar

el pescado y desarrollar entre otras cosas los salazones

y también el "garum".

¿El "garum" qué es?

El "garum", en realidad, era

las vísceras que se pudrían de pescados como la caballa.

Luego se colaba y eso era lo que se comía. Daba un umami,

un sabor a mar muy potente.

Tú lo que ves es que potencia realmente

el sabor, lo hace crecer mucho al plato.

Los romanos eran muy listos,

porque hacían salazones y las extendieron

por toda la costa española

y se pusieron con las vides. Claro.

Y muchas de las vides que tenemos ahora

vienen de los romanos. Sí.

Los tíos eran los primeros...

maridarod..., maridador..., mari...

Hacían maridajes. Claro.

Los primeros sumilleres.

Sí, claro. Pues ole.

Por los romanos. (RÍE) Por los romanos.

La romanización comenzó en la costa,

pero pronto pasó al interior, como yo,

que me dirijo a la sierra de Espuña,

un oasis en el corazón árido de la provincia.

Allí, los romanos se asentaron en sitios

como Alhama de Murcia,

donde se conservan unas auténticas termas,

diseñadas para conseguir el bienestar de cuerpo y alma.

Los romanos pronto se dieron cuenta

del potencial de los campos murcianos

para la ganadería menor, para cabras, ovejas y cerdos.

Precisamente, yo vengo a buscar al chato murciano,

que, aunque desapareció como los romanos,

desde hace años pega con fuerza gracias a un ganadero lorquiano.

José, estás con el verdadero chato murciano.

¿Cuál es su historia?

La historia es larga.

Mi padre ya tenía chatos en la casa y ahora seguimos

con el chato. ¿Por qué desapareció?

Vinieron el cerdo blanco

y el Duroc, el Large white y el York,

que hacían más kilos en menos tiempo, y el chato

poco a poco fue desapareciendo hasta que quedaban

tres animales en el centro de capacitación.

Y, si desaparecieron, ¿cómo se te ocurrió a ti

traerlos? Había dos hembras y un macho.

Quedaban ahí, iban a quitarlos. Total, que me llamaron, dicen:

"¿Quieres seguir con la raza del chato?".

Digo: "Yo sí". Y ahí empecé poco a poco.

20 años que llevamos ya la historia del chato otra vez.

¿Y qué tal se da el criar chatos en Murcia

cuando el resto cría blancos?

Se vende mejor que antes y el mercado

lo estamos abriendo poco a poco y bien.

Estamos muy contentos con esta raza ahora mismo.

Chato puro como este no hay ninguno.

¿Qué les damos de comer? Alfalfa,

habas, panizo, cebada,

soja... Todo natural.

Toda su alimentación es natural.

Estos cerdos, siendo autóctonos, servirían muchísimo

para alimentar a las familias huertanas.

Sí, en todas las casas había chatos.

Todas las Navidades se mataba al cerdo

y se juntaban los amigos, la familia...

Y contaban la matanza y chistes.

¡Ya va! (RÍE)

¡Cómo gritan estos! Es que tienen...

Cuando tienen hambre, piden la comida.

¿Qué es esta hoja tan verde?

Alfalfa.

Y esta luego se seca y vale

para hacer pienso, que se lo comen también.

Ahora están comiendo la ensaladita...

Es la ensalada. ...y el pan.

Eso es. ¿No les das postre?

Los que vienen detrás se comen los higos.

Igual que el ibérico se come la bellota,

el chato murciano, el higo, y eso le da muy buena calidad.

Vamos a terminar de darles de comer a estos

y luego me cuentas lo del higo.

Vale. Dándoles.

(GRUÑEN)

Mira, Gonzalo,

aquí están los chatos. Vamos a darles los higos que decía.

Bien cuidaditos, ¿eh? Sí.

Se nota que están alimentados... Aquí,

en la sierra, pues fíjate, están estupendamente.

¿De dónde viene la costumbre de darles higos?

Antiguamente, se amarraba al chato bajo la higuera y se comía los higos

que caían. Quizá había dos o tres higueras en la casa,

pues de eso se alimentaban.

Tenían sombra, ejercitaban... Sí.

...y comían. Se comían los higos.

¿Quién trajo el higo? Eso...

(RESOPLA) Échale mano.

Yo no me acuerdo. Hay una historia

que dice que fueron los romanos,

pero no lo sé. Puede ser: estuvieron en todo.

Puede ser. ¿De dónde vienen o son los chatos?

Antiguamente,

vinieron los cerdos de Inglaterra y se hizo un cruce

con unos cerdos que había aquí.

Y de ahí nació el chato. Eso es.

Entonces, estos tienen sangre inglesa, digamos.

Puede ser que tenga algo de Inglaterra.

Sí. Bien, ahí,

como los reyes de la dehesa. ¡Sí!

¡Ole! Algo tienen.

(RÍE) Ya terminé de darles los higos.

Nos toca a nosotros. Vamos a comer higos.

Esta es la parte que más me gusta.

(RÍE)

Qué nivel. Esto es una verdadera merienda murciana.

Pues sí. (SUSPIRA)

Pedro, ¿qué haces?

-Partir almendras. Y hemos hecho esto para todos lo que estamos.

Antiguamente, las cañas se cortaban todos los años.

Las cañas sobre las que se apoya

lo que estamos comiendo. Claro.

Entonces, en el mes de enero,

todos los años se cortaba la caña, se amarraba

y en el verano se hacían los zarzos. Al no cortar la caña cada año,

crece y se dobla. Está muy bien,

te has hecho una mesa con un par de cañas.

En fin, está bien.

Para comer los higos y las almendras,

está bien. Estoy viendo unos quesos que tienen

muy buena pinta. Son murcianos, claro.

Sí. -El queso de Murcia al vino...

Los romanos hacían queso

y los pastores, desde hace muchísimo tiempo...

Lo de echarle vino al queso era para protegerlo del moho.

Y de ahí viene el tema del queso de Murcia al vino.

O sea, ¿esto es vino?

Yecla, jumilla... Exacto.

Y bullas. Correcto.

A los cerdos les hemos dado higos frescos.

¿Por qué los comemos secos?

-Los que no se comen se secan en el zarzo,

se ponían en la era

y entonces se secaban los higos y nos los comíamos

con almendras en la Navidad.

Era un aperitivo buenísimo.

De dioses. Y, si ahora lo acompaña

el queso, pues fíjate.

¡Ya ves! Me cierra el círculo.

El zarzo, en donde estamos comiendo,

sirve para secar los higos...

Exactamente. ...al pedazo de sol murciano.

Debemos poner de moda el chato, así que cuéntame al menos

quién se lo comía y cómo lo hacían.

Había varias recetas.

Había frescas, que venían los segadores a segar a Lorca.

Segaban por la mañana y a mediodía se les hacía una olla fresca

para que tomaran fuerza.

Entonces ese alimento... Se echaba el espinazo,

la morcilla

y el trozo de tocino,

unas habichuelas

y las pataticas, y el tío salía

con dos vasos de vino a segar otra vez bien fuerte.

Ligerito. Era una comida buenísima.

¿Y salían a trabajar?

Todo dios.

Como soy un currante,

seguiré recuperando fuerzas con esta merienda.

Me espera María Gómez, la estrella Michelin,

para comer, pero bueno,

obviamente, las fuerzas son las fuerzas.

Esto es lo que más me gusta. ¡Bebe!

Salud. (RÍE)

-Salud.

María, qué bonita es tu casa.

Me encanta. Hola.

¿Qué vas a cocinar?

Vamos a hacer un crujiente de chato murciano con su rosbif

y una emulsión de hierbas.

Ole ahí. Bien arriba entonces con el chato.

Tenemos lo que es la piel del chato murciano,

que vamos a cocer primero y luego a deshidratar.

¿Las cueces en agua?

En agua y le podemos poner

unas especias al gusto.

Nosotros, por ejemplo, le echamos anís,

pimienta, un poquito de clavo... ¿E hinojo?

En casa se puede hacer en el horno si no tenemos deshidratador.

A baja temperatura. Sí.

¿Qué quiere decir "Magoga"?

Es un juego de palabras que tenemos

entre el nombre de mi marido, que es el metre y el sumiller...

"Ma" es de "Miguel Adrián", que es como se llama él,

y el "Goga" es de "Gómez García", mis apellidos.

Ah, amiga, qué bien.

O sea, esto es una cosa familiar. Sí.

Nació desde el amor

y a la cocina también. Como las cosas buenas.

Me imagino

que esta receta también tendrá algo de tu familia.

Sí, nos hemos inspirado un poco

en las típicas matanzas anuales que se hacen,

que antiguamente se mataba un cerdo o dos

para pasar el año, ¿no?

Es una reunión familiar...

Es más un evento. ...increíble, sí.

Sí. A mí me encanta

ver desde la base, ¿no?, la materia prima, cocinarla...

Las mujeres mayores

son las que se suelen dedicar a hacer

las morcillas, la sobrasada... Ajá.

Y luego lo que son los jamones los llevan a curar

para luego tener el resto del año...

Buena chicha. Sí, sí.

Los de campo deben comer bien.

¡Claro que hay que comer bien!

Fíjate cómo cambió de esto,

que está primeramente cocido y luego se seca,

a esto, el famoso suflado este, que tanto nos gusta a todos,...

Sí. ...¡crunch! ¡Me encanta!

Recuerda al torrezno, pero no tiene la grasa del torrezno.

Es solo la piel. Bien hecho.

Es un poco más sano.

¿Quién te enseñó a cocinar?

Soy de un pueblo, Fuente Álamo, del Campo de Cartagena,

y allí la mayor parte de la población

se dedica a la ganadería y agricultura.

Uno de mis abuelos era

ganadero y agricultor también. Mi abuela tenía

horno de leña, hacía su pan... Y yo he visto siempre el proceso

desde la plantación, la recogida y luego la elaboración.

Y, por suerte, a mi familia

le ha gustado mucho cocinar. Cuando nos juntábamos

alrededor de la mesa, era un festival.

¡Hombre!

El chato murciano es algo importante

y tú lo mimas mucho.

Nosotros siempre hacemos hincapié

en la tradición del Campo de Cartagena,

en nuestras vivencias de la niñez. También hacemos platos

en honor a nuestros abuelos.

Esas cosas son las bonitas

de la cocina, los recuerdos. ¿Qué le pones ahora?

Una emulsión. Es como si fuera

una mayonesa y le metemos hierbas de bajo monte:

tomillo, romero...

Para recordar un poco ese aroma

de cuando caminamos por el monte, le hemos puesto

esa emulsión. Yo vengo buscando la huella

del Imperio romano por Murcia

y los romanos usaban muchísimas hierbas,

como estas, así que también tenemos un toque romano en el plato.

Tenemos la suerte de que han pasado muchas culturas

por aquí, por Cartagena.

Tiene más de 3000 años de historia.

No hay nada mejor en la cocina que eso,

poder amalgamar muchas tradiciones, culturas y productos

en un plato tan redondo como el de María.

Esto está buenísimo.

La parte del crujiente es...

No es cualquier crujiente. Esto cruje ahí, que dan ganas.

Y no tiene nada de grasa, está supersequito.

La carne del cerdo chato es de buena calidad,

no es cualquier cosa.

Tiene una textura superbonita

y, aparte, es suave en la boca, nada agresivo.

Este chato es digno de Adriano, Trajano y Teodosio,

y también, por supuesto, de "Gonzalus D'Ambrosius".

Atravieso el Bajo Guadalentín

de camino a la costa. Voy a Cartagena.

Cuando en el año 209 a. C.

Escipión el Africano tomó esta ciudad,

pasó a convertirse en Cartago Nova, un asentamiento privilegiado,

unido al mundo por su puerto.

Allí nacían

importantes rutas comerciales del imperio.

Desde Cartago Nova hasta Roma

llegaban productos tan importantes como el aceite, el trigo y el vino,

un producto esencial para la vida diaria.

Yo no vengo a buscar vino a Cartagena, sino café,

un producto que sin ejércitos ni gladiadores

ha sabido conquistar un imperio.

# Que huelo... Fran, ¿cómo es esto

de, en una ciudad tan cafetera como Cartagena, ser quien más sabe?

Bueno, al final esto me viene de familia.

Mi padre puso un tostadero hace más de 50 años

y aquí estoy, con el café.

Ahora mismo tengo en mis manos

un café muy bonito, pero está verde, ¿no?

Sin tostar, como lo recibimos.

Realmente, los granos de café

son la semilla del fruto del café, que es una cereza,

y quitamos la carne de la cereza

y quedaría el hueso, los dos granos de café.

Sabe a muchas cosas menos a café.

Correcto. Veo muchas bolsas

y de todo el mundo.

Sí, trabajamos

con cafés de especialidad. El caficultor

cosecha a su modo

para obtener mejor café.

La semilla es más homogénea, vital para el tueste.

Todos los granos se tuestan igual. Ya.

Hay dos grandes familias

dentro de los cafés, que son la robusta y la arábica.

Es la variedad de la planta.

Tiene un tipo de café u otro.

Una variedad de café arábica

es un café más aromático y la planta robusta

produce más cantidad de café con menos cuidados.

¿En el mundo en qué proporción se usan?

Un 70-30 aproximadamente.

70, robusta...

No, 70, arábica,

y 30, robusta. Me parecía a mí.

La tolva está llena

de café verde. Nos falta ahora verlo tostado.

Vamos. Ea.

Huele superbién acá, ¿eh?

Fran, eres más o menos un cocinero,

porque tienes que estar superatento a la temperatura

y a la cantidad de tiempo que tienes el café ahí metido.

-Cocinamos el café, pero el tostado es solo una parte.

El barista, en la cafetera, termina de cocinarlo.

Por eso hacemos un tueste ligero, nos quedamos en el primer crac,

formándose el CO2, y donde se transporta el aroma.

¿Qué es el primer crac?

Como con las palomitas, hay una expansión,

no tan exagerada,

pero es el mismo efecto. Se nota

el color

y el aroma que tiene esto. Esto sí es café café.

(Crujido al masticar)

¡Ah, me encanta hacer esto!

La diferencia entre el crujido

del primer grano, que estaba verde,

y el último, el negro, que es completamente café...

Te apetece comer así. Los venden así, con chocolate y demás.

-Ajá. Y a mí me flipan.

¡Me flipan!

Se nota que el café es astringente y que te seca la boquita,

así que necesito que lo muelas y me invites a un buen café.

Lo cocinamos en la cafetera

y pruebas el café asiático. No te puedes ir de Cartagena

sin conocer el asiático. Ea.

¡Guau! Pedazo de tinglado te has montado.

¿Cómo que café asiático en Cartagena

en lugar de un café cartagenero?

Se llamaba asiático porque en Cartagena

había mucho comercio con las colonias, en este caso,

con Filipinas.

Los marineros asiáticos de esos barcos

tomaban leche condensada,

que llevaban en el barco al no poder llevarla natural.

Por el viaje, se echaba a perder.

Llegaban a Cartagena y decían:

"Un café con leche condensada", pues era la que tomaban. Además,

con alcohol a granel, que era lo que había, y así surgió.

El cartagenero veía al asiático y preguntaba al camarero:

"¿Qué le has puesto?". "Ponme lo mismo".

Ahora lo entiendo.

Café asiático de Cartagena, ya tiene sentido.

Lo más característico de este café,

o lo que lo hace exclusivo, es la copa.

Es el único que tiene su propia copa.

¿Sí? Para él.

La receta del café está impresa en la copa.

Hasta dónde hay que poner la leche, que sería hasta la primera...

Línea. ...marca.

Luego, hasta la primera marquita

de puntos ponemos el brandi.

Después pondríamos un licor típico de Cartagena, muy dulce.

Luego va un expreso...

¡Madre del amor hermoso! Esto, claro,

a los marineros les levantaba el ánimo, la vida,

les daba energía y un no parar.

Sí, sí, sí. Era el café típico de la época, que se usaba

para empezar a trabajar. Era un café fuerte, contundente.

Lo primero es que te levanta la temperatura.

En invierno vendrá superbién

y, sobre todo para los que venían del mar antes...

Venían así, como..., ¿cómo se dice?, destemplados.

Pues, vamos, esto te levanta estés como estés.

Y luego lo que te queda acá es el licorcito,

que es el que te dice: "Sal a la vida y haz algo".

Fran, de todo este café

me gusta sobre todo tu café. Lo usaré en mi receta.

Te propongo lo siguiente: que vengas y la degustes al final.

Un placer.

Antes de redirigir

mis pasos al interior, recorro la costa hasta Mazarrón.

Aunque fueron muchas las civilizaciones atraídas

por sus minas de plomo, plata o alumbre,

los primeros en asentarse fueron los romanos.

Yo no me asiento y sigo camino

hacia lo que en la Carthaginensis se denominó Campus Spartarius

y que hoy llamamos Campo de Cartagena,

la comarca del país que exporta más verduras y hortalizas.

La huerta murciana debe mucho a los romanos.

De ellos heredaron ingredientes y recetas

en las que el ingrediente principal es, naturalmente, una verdura.

Que se lo pregunten a la alcachofa.

Con ella se hacen pizzas, pastas, salsas...

Aquí, en Fuente Álamo,

crecen unas que están tan buenas que son "bocatto di cardinale".

¡Gregorio,

labrador de la huerta murciana! No es poco título eso, ¿eh?

La verdad es que no.

Y orgulloso de ser murciano y de estar en la huerta.

¿Qué tiene esta huerta

para ser la huerta de Europa? Todo.

Desde la gente a los productos.

Ahora estamos en época de alcachofas.

Es muy buena, muy digestiva. Sí.

¿Cuánto tiempo debe pasar para que esta alcachofita sea

como esta? Unas dos o tres semanas.

Ahora mismo ves la alcachofa,

aquí vemos una mata de alcachofas. Sí.

Aquí se le ha cortado la madre...

Sí. ...y ahora

los segundos se han hecho buenos, y así.

La planta de alcachofa

es, digamos, una alcachofa grande y de ahí salen

ramitas y cada ramita es una alcachofa.

Echa una alcachofa.

Son varias alcachofas. Sale la principal, esta,

y va subiendo la vara y creciendo hacia arriba.

¿La alcachofa es una flor? Sí.

O sea, si se deja... Lo dejas y al final florece.

Tenemos una tierra muy fértil,

con lo cual nos salen bien las plantaciones

y nos va bien. ¿Se pueden comer en crudo?

Hombre, yo me la como.

Se pone enseguida negra la alcachofa.

Sí. ¿Por qué?

Si le da el aire,

o le echas ácido cítrico o se pone negra.

O le echas limón o lo que sea.

Pero la puedes comer, no hay problema.

Sabe muchísimo muchísimo a verde.

Tiene un sabor similar a los espárragos

cuando se comen crudos,

pero sin el amargor de los espárragos,

así que es agradable.

Si quieres comerla en una ensalada,

ahí, bien cortadita y demás, un poco aliñada

con sal, pimienta y aceite, ya está.

Vengo al pueblo a probar alcachofas y solo me das

una cruda.

En Fuente Álamo nunca pasarás problemas.

Acércate donde los compañeros

y tendrás lo que te haga falta. Ahí voy.

Como los romanos, con un banquete me están esperando.

¿El banquete de la alcachofa?

Andrés y el presidente.

Hacemos una cata con alcachofas

en las distintas formas de cocinarlas.

¿Estas son alcachofas a la romana? -Estas son. Esto es

lo que ha ido saliendo del legado del paso

de las culturas. Hemos tenido esa suerte en España,

en la península. Han ido pasando varias culturas

y nos hemos ido quedando y mejorando todo eso.

Aquí las alcachofas se dan superbién. ¿Por qué?

-El clima mediterráneo es

un clima idóneo para la alcachofa. La zona costera,

desde Cataluña hasta la zona de Andalucía,

es productora de alcachofa. Y Murcia,

Murcia, que es la mapa de la alcachofa,

en volumen, en calidad...

He probado la romana. ¿Esta cuál es?

Esta es alcachofa hecha al estilo del pueblo,

de Fuente Álamo, nuestro pueblo.

¡Ole tú!

Me gusta porque le dejaron el tallito

y a mí el tallito me encanta. Se suele cortar.

La alcachofa, lo ideal es dejarla con el rabo.

-La alcachofa es una flor, es una flor, y, como tal,

la esencia, como en los frasquitos,

¿hay que desperdiciarla? No, está en su corazón.

Se pueden aliñar con todo,

pero van con un arroz, con unas gambas,

van salteadas con jamón, salteadas con gulas...

Es una delicia trabajarla.

¿Y esta qué tiene aquí? ¿Es jamón? ¿Esto qué es?

-Chato murciano con "foie".

El "foie", que le da un sabor especial,

y el chato murciano, que es exclusivo de Murcia.

¿Qué tal? ¡Buah!

¿Y trufa? Y trufa.

¡Madre mía!

Esto es un banquete.

¡Qué buena está! -El chato murciano

sabe a más chato

si lo pones con alcachofa porque la alcachofa

es un potenciador en milésimas de segundo,

al entrar en boca, del producto que acompaña.

La alcachofa tiene una hoja dura, pero un corazón muy tierno.

Normal que haya conquistado a tantas civilizaciones.

Desde aquí, desde Murcia,

brindo para que su imperio siga haciendo camino.

Por la alcachofa. (AMBOS) Por la alcachofa.

Definitivamente, mi búsqueda de la huella romana por Murcia

ha dado sus frutos, así que le haré honor a esta ciudad

haciendo un "habemus chato".

Este cerdo tan especial de Murcia debía estar en mi receta.

A lo largo de toda esta ruta,

fui conociendo muchos productos que me fueron dando pistas

y, como los romanos, voy a juntar el Oriente con el Occidente.

Para hacer el chato, haré una marinada.

Las marinadas sirven para dar sabor a nuestras carnes,

para hacerlas más tiernas

y para realzar algunos sabores.

Empezamos con un poco de pimentón dulce,

seguimos con pimienta rosa.

Casi nunca cocinamos con ella y hay que hacerlo:

es superespecial, da mucho sabor y no pica tanto.

Vamos a ponerle a esto un toque distinto,

para juntarnos con el Oriente, con canela.

La canela viene superbién para las carnes,

sobre todo la que no es invasiva.

Pondremos una cabeza de ajos. La cortaré al medio.

Pondremos a esto también azúcar.

Las marinadas tienen esto, que tienen muchos ingredientes

y nos ayudan a realzar lo que queremos cocinar.

Aquí viene lo importante, lo interesante.

Vamos a poner café.

El café, así como el vinagre, la leche

y demás nos ayudan a ablandar carnes de caza mayor,

aquí me va a ayudar a ablandar y a dar sabor a la carne del chato.

Pondremos también guindillas de las grandes, frescas.

Toda marinada debe tener un líquido.

Pondremos más café aún.

Y ahora la carne del chato.

Tengo un solomillo bien bonito

que lo único que hice fue

limpiarlo, sacarle la grasa que tenía de más.

Para dentro y a masajear bien.

¿Cuánto debe marinar esto?

Más o menos una hora,

una hora y media. Si eres muy osado, puedes darle dos horas.

Una vez pasado ese tiempo,

vas a retirar todo, vas a dejar la carne

más o menos limpia. Te quedará,

obviamente, bien roja

porque estará infusionada con todo lo que hemos puesto

y con una sartén bien caliente la sellarás por todos sus lados.

A este plato le vendrá superbién una vinagreta que hará de salsa.

Solo debemos contar con una buena miel

y un poco de sal.

Un poco de pimienta...

Haremos una emulsión.

Lo que estamos haciendo es coger el agua que hay en una receta

y envolverla con una materia grasa.

Aprovecharé el agua de este limón

y lo envolveré todo con aceite de oliva.

¿Cómo debe hacerse la emulsión?

Pues, nada, con paciencia y con un tenedor.

No hace falta siquiera una varilla.

La textura que debe quedar es esta,

la de una salsa homogénea, bonita, gordita,

brillante, que mole

y que dé importancia a este plato digno de un césar.

Para este plato,

se me ocurrió que unos alcaparrones vendrían superbién

porque aportan sabor, textura y ese toque a encurtido

que realza los sabores de una buena carne.

Ya tengo el solomillo sellado por todos lados.

Se envuelve en papel aluminio para que mantenga el calor

y los jugos se distribuyan por todos lados.

Así queda como una especie de rosbif

y al cortarlo no se desangra.

Vamos a cortar

unas rodajitas. El plato es muy muy sencillo.

Voy a poner unas alcachofas

que previamente hice pelándolas y dejándolas

con la mayor parte de su flor

en agua hirviendo, sal y bastante bastante limón.

La idea del plato es

poner algo de cada una de estas cosas tan buenas

y que cada uno se vaya armando su propia aventura.

Ponemos unos filetitos por debajo,

vamos a ir poniendo también alcachofas...

Las cortaré al medio.

Y alcaparrones.

Al final le pondremos un buen chorro

de este aderezo de miel

y a comer.

Cuéntame.

Un maridaje muy interesante de café.

Te deja el saborcito al final de café, muy agradable.

No es nada estridente y a la vez se nota la suavidad

de la carne. Ha quedado muy suave.

Entonces, Fran,

¿pulgar para arriba o pulgar para abajo?

O aprobado.

Si Carthaginensis fue la mayor de las provincias de Hispania,

Cartagena no se queda atrás

y deja en boca un muy muy buen sabor,

al que yo le pongo cinco estrellas,

una por cada una de las provincias que los romanos nos dejaron

en la que hoy es nuestra península ibérica, España.

