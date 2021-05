Condemnats a penes de fins a 53 anys de presó als tres acusats del 17-A

L'Audiència Nacional condemna a penes de 53, 46 i 8 anys de presó als tres acusats pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017.

El Tribunal imposa 53 anys i mig a Mohamed Houli Chemlal, l'integrant del grup terrorista que es trobava a la casa d'Alcanar quan es va produir la forta explosió la nit del 16 d'agost i a 46 i mig a Driss Oukabir.

Els condemna pels delictes de pertinença a organització terrorista; tinença, dipòsit i fabricació d'explosius i estralls en temptativa de caràcter terrorista. Tot en concurs amb 29 delictes de lesions per imprudència greu. L'Audiència Nacional també ha condemnat a vuit anys de presó a Said ben Iazza per col·laboració amb organització terrorista.

No els fa responsables de les 16 morts El Tribunal, que ha dictat penes superiors a les que sol·licitava la Fiscalia, absol els 3 acusats dels delictes d'homicidi en grau de temptativa, dels que eren acusats per algunes acusacions particulars i populars. És a dir, considera provat que formaven part de la cèl·lula gihadista que va perpetrar els atemptats de Barcelona i Cambrils, però no els fa responsables dels 16 morts que van ocasionar els atemptats. En la sentència, a més, el Tribunal, nega la teoria de què l'Imam de Ripoll, Abdelbay Es Satty encara estigui viu. Assegura que la seva mort en l'explosió d'Alcanar és una veritat científicament constatada.

Els condemnats hauran d’indemnitzar a les víctimes Els tres condemnats hauran d'indemnitzar a les víctimes amb un total de 376.426,41 euros pels danys, lesions i seqüeles soferts. Mohamed Houli Chemlal i Driss Oukabir, hauran d'indemnitzar conjuntament per la meitat i solidàriament entre si a un total de 31 víctimes, inclosos 13 Mossos d'Esquadra, per la suma total de 355.220 euros. La major indemnització és per a un mosso, al qual la Sala penal ordena pagar 30.420 euros per les lesions i altres 180.000 euros per la incapacitat permanent total que li ha quedat per a desenvolupar el seu treball i que li limita la pràctica esportiva. Al seu fill li corresponen 2.700 euros per les lesions i 300 per les seqüeles.