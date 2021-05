Arnau, su política neorrural y lucha por la sostenibilidad

"Mi forma de entender la cocina es siempre desde el producto y hacerlo siempre protagonista. Un producto de cercanía, cuidado y al que respeto profundamente. Como los corderos de Nati, una carnicera del pueblo de Isona que solo vende lo que cría junto a su marido". Arnau es un claro ejemplo de lucha por salvar el medio rural y evitar la despoblacion. Instalado en su amado Montsec, una cordillera calcárea de unos 40km de largo en la provincia de Lleida, el aspirante es un entregado a la actividad agraria, artesanal y las prácticas rurales sostenibles.

De hecho, a través del hashtag #ruraleo intenta inculcar todos estos valores positivos a los jóvenes que semana tras semana siguen MasterChef. Como, por ejemplo, la importancia de cuidar los mercados y apoyar al pequeño comercio. "Después de un madrugón he descubierto el punto desde donde salen la mayoría de alimentos que abastecen tiendas y restaurantes. Me han contado cómo se organiza esta cadena de suministro y algún que otro truco a la hora de comprar pescado. Como no podía ser de otra forma, tras el madrugón también hemos tenido tiempo para un desayuno de cuchillo y tenedor con un producto muy fresco y cocinado lo justo".

Para Arnau entrar en MasterChef era el gran sueño de su vida. Sabe que se trata de una plataforma perfecta para poder enseñar al mundo sus conocimientos y demostrar el verdadero poder de la cocina. "El paso por estas cocinas no deja a nadie indiferente: exigencia, trabajo, perseverancia y actitud. Se necesita mucha actitud para poder progresar en MasterChef". Y claro, actitud no le falta al catalán ya que posee además una espectacular capacidad de venta. En el último programa pudimos ver cómo intentó negociar con Luna, aspirante de MasterChef 8, para comercializar juntos parte del AOVE producido a base de las aceitunas que el propio aspirante cultiva en su tierra.

Desde pequeño aprendió la importancia de respetar el mundo rural y, al contrario de los jóvenes que huyen de los pueblos a la gran ciudad, se escapó a la naturaleza para poner su granito de arena. "Mi abuela Mercè, por ejemplo, era hija de panaderos, se crió entre sacos de harina y hogazas de pan. Me transmitió los conocimientos familiares de cómo hacer los mejores panes y pasteles".

Por todo esto, su cocina se centra más en rastrear su parte más tradicional y defender que puede superar a la cocina de vanguardia. Que, por otro lado, también le apasiona ya que está dispuesto a abrirse y aprender de todo lo que MasterChef le pueda ofrecer. "En el 4º programa conseguí brillar con un plato típico de los trabajadores del campo y estoy muy orgulloso de ello. Durante las largas jornadas de trabajo se juntaban para comer y cada cual traía algún producto fresco o en conserva. Con todos ellos se hacía un guiso en conjunto al que llamaban cazuela de campo"

El neorruralismo no está causado por intenciones económicas. Es más bien un grito para salvar la madre Tierra y hacer ver al resto del mundo la importancia de estar siempre agradecidos con lo que nos da. Una búsqueda de la tranquilidad, la libertad, una huida de la contaminación y el disfrute de bellos paisajes que se te quedan en la retina para siempre. Da gusto decubrir que alguien como Arnau, con solo 32 años, tenga las ideas tan claras y esté dando este bonito mensaje noche tras noche. Aún estamos a tiempo de unirnos al vikingo de MasterChef y ser parte de esta batalla tan necesaria.