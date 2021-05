Arribem al moment de l’any en què moltes persones es plantegen perdre els quilets que han arribat amb l’hivern i que els jerseis i les jaquetes han dissimulat tan bé. I és que la meitat de la població espanyola d'entre 18 i 74 anys té un excés de pes.

Per aquest motiu a l'En Línia hem volgut saber quina és la manera més efectiva i saludable de perdre pes, de la mà de dos experts: el fisioterapeuta i psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer i la nutricionista Mercè Roca.

Hi ha diverses opcions per a perdre aquells quilos que ens sobren, sempre que el nostre objectiu sigui guanyar en salut i qualitat de vida. Una de les opcions és incrementar el nivell de despesa calòrica fent més activitat física, però de vegades aquesta opció pot resultar molt complicada per a les persones que no estan acostumades a fer exercici de manera regular i volen veure resultats aviat.

Per tant, el millor és combinar un increment de l'activitat física amb una nova pauta nutricional que ajudi al cos a desinflar-se i desinflamar-se. És en aquest moment que convé fer cas al consell de la nutricionista Mercè Roca: "si vols fer les coses bé, és millor anar sempre de la mà d'un professional".

“▶️ Segueix en directe @EnLiniaTVE a @la2_tve.



�� En @xeviverdaguer ha vingut disposat a convertir-nos en una màquina de cremar greix gràcies a l'alimentació.



�� Es pot pes menjant de forma saludable i sense passar gana? Ho esbrinem! #EnLíniaTVE



�� https://t.co/SdA2PjcPuV pic.twitter.com/HeoeYZ1yyC“ — RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) May 6, 2021

Màquines de cremar greix En Xevi Verdaguer ens ha promès convertir-nos en autèntiques màquines de cremar greix. "Si reduïm dràsticament els hidrats de carboni de la dieta, incrementem els greixos saludables i mantenim les proteïnes, forcem al cos a utilitzar els greixos com a font d'energia", assegura Verdaguer. Amb aquest tipus de dieta no hauríem de passar gana. Segons Mercè Roca, "un dels beneficis de la dieta baixa en hidrats de carboni o cetogènica és que es caracteritza per una alta sensació de sacietat, i generalment la gent amb problemes de sobrepès té la sensació de sacietat una mica distorsionada". Si esmorzem un suc de taronja, una torrada amb melmelada i un cafè amb llet ens pot semblar un àpat aparentment molt saludable, però si ens fixem tots aquests ingredients són molt rics en sucres. Ens pujarà molt ràpidament la glucosa, però si no fem prou exercici o no dormim prou ens serà impossible utilitzar-la i començarem a acumular-la tota en forma de greix a la zona visceral".

Identificar i reduir els hidrats de carboni Per a reduir els hidrats és important identificar quins ingredients en tenen molts i quins en tenen pocs. Alguns estan molt clars, però altres ens costen més. Per això en Xevi ens ha donat alguns trucs per identificar-los i allunyar-los de la nostra dieta. En general, els ingredients rics en midó, com l'arròs o les verdures que creixen sota terra, tenen massa hidrats. Per exemple: la pastanaga, la patata, el moniato, la carabassa o la remolatxa. Les podem intercanviar per altres amb menys midó com ara la coliflor, el bròquil, els espàrrecs o la carxofa. Pel que fa als fruits secs, els anacards i els pistatxos són els més rics en hidrats de carboni i en canvi les nous de macadàmia i les nous pecanes ens poden ajudar a cremar greixos. En qüestió de fruites, hem de tenir en compte que els sucs contenen moltíssima fructosa. És millor consumir les peces de fruita senceres, i són especialment saludables els fruits vermells, l'alvocat, les maduixes i el kiwi. Podem incorporar sense problema les proteïnes d'origen animal com la carn, el peix, el marisc i els ous. Els llegums tenen midó, però també són una bona opció per a obtenir la proteïna en cas que siguem vegetarians o vegans. “�� Si volem reduir la ingesta d'hidrats de carboni, primer cal que aprenguem a identificar-los. #EnLíniaTVE



�� En @xeviverdaguer ens explica de manera pràctica quins aliments són rics i quins són baixos en hidrats.



���� Connecta't a l'emissió en directe: https://t.co/1uXNhsfJv4 pic.twitter.com/iriUCpBwmg“ — En Línia TVE (@EnLiniaTVE) May 6, 2021