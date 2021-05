Obrim fil - Es pot parar l'envelliment?

En aquesta edició, l'Obrim fil es pregunta si aturar l’envelliment és possible o si ens agradaria ser immortals. Amb el Màrius Carol, la Meritxell Falgueras, el David Balaguer i l’Estel Solé es debat sobre els motius de per què volem seguir sent joves malgrat que el pas del temps sigui indeturable.

El professor José Luis Cordeiro, enginyer del MIT i autor del llibre “La mort de la mort” va exposar les seves teories sobre l’envelliment i la immortalitat: segons ell, cap a l’any 2021 s’arribarà al moment en què la tecnologia serà capaç d’aturar l’envelliment i cap al 2045, la humanitat estarà en condicions de no morir per la vellesa i, fins i tot, les persones podran rejovenir-se per establir-se en l’edat de la vida que més els convingui:

“�� El professor José Luis @cordeiro afirma que en un futur proper la vellesa serà tan sols una malaltia que es podrà curar i, per tant, mai no morirem de vells: és més, que podrem ser fins i tot més joves, podrem rejovenir!

Us agradaria no envellir?#ObrimFilEnvellir pic.twitter.com/sgSjwb88qi“ — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) May 13, 2021

El cantant i compositor Ramoncín explica que no tindria cap recança en fer-se implants capil·lars si comencés a aclarir-se-li el cabell perquè els homes han d’aprofitar que avui la tecnologia permet combatre eficaçment l’alopècia. També va detallar quina és l’única operació d’estètica que s’ha fet:

“El cantant Ramoncín té seixanta-cinc anys, no ha amagat mai la seva edat, la porta amb molt d'orgull i no li fa por envellir.

Mireu com defensa que s'ha de saber envellir i no intentar parar l'envelliment.#ObrimFilEnvellir pic.twitter.com/qa2rogVIlv“ — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) May 13, 2021

L’expert en moda i exmodel Erik Putzbach conta que la cirurgia estètica ha estat la seva via per deturar l’envelliment i que no li ha tremolant el pols a l’hora de fer-se més de trenta intervencions en tot el cos. Els pòmuls, per exemple, se’ls ha operat fins a tres vegades:

“L'@erikputzbach s'ha fet gairebé una trentena de retocs per tot el cos i no té recança en reconèixer que intentarà retardar la vellesa tant com pugui: dels pòmuls, per exemple, s'ha operat tres cops

Si poguéssiu, en quina edat us quedaríeu per parar d'envellir?#ObrimFilEnvellir pic.twitter.com/LqcxpJ5pg8“ — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) May 13, 2021

No només això, sinó que va explicar en què consisteix fer-se un ‘lifting’ de celles, davant la mirada d’estupefacció del Xavier Sardà i la resta de convidats:

“No donareu crèdit a com explica l'@erikputzbach com es un 'liftgint' de celles

Quedareu ben parats (si mai no us heu fet un lifting de celles, és clar��!#ObrimFillEnvellir pic.twitter.com/YXQ14gehDF“ — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) May 13, 2021

Un dels moments més impactants del debat es va produir quan l’equip de realització va presentar com serien els tertulians d’aquí a vint o trenta anys: el resultat va ser realment espectacular, tot i que no a tothom li va agradar com quedaria el seu aspecte...

A l’Obrim fil també hi va haver lloc pels qui no volen semblar més joves del que són. La Laura Rosillo té seixanta-cinc anys, s’acaba de jubilar i és experta en “madurescència” i talent sènior i reivindica que cadascú ha de viure el seu envelliment sense recança, i que la vellesa s’ha de viure amb la mateixa intensitat que la joventut.

“Sabeu què és la "madurescència"?

La @laurarosillo té 65 anys i s'acaba de jubilar i sosté que cadascú ha d'envellir al seu ritme i no s'ha de voler ser més jove del que diu la teva edat:

"Ara vull ser vella i viure amb la mateixa intensitat que quan era jove"#ObrimFilEnvellir pic.twitter.com/AqQfgAKTqT“ — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) May 13, 2021

Per tancar el programa, el metge Albert Estrada va explicar que ell té previst criopreservar-se. La tècnica, tot i que no és legal al nostre país, sí que ho és a d’altres, com ara els EUA, la Xina o Rússia. L’Albert va explicar que quan arribi el moment de la mort demanarà que el congelin per poder-lo tornar a la vida en el futur. I també té previst fer-ho amb el seu pare. Va explicar, a més, quant costa una tècnica de conservació del cos com aquesta.