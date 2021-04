Llibres de meteorologia, canvi climàtic i astronomia: les nostres recomanacions per aquest Sant Jordi

Si encara no sabeu quin llibre regalar aquest Sant Jordi i sou uns apassionats de la meteorologia, l’astronomia o us interessa el canvi climàtic, us proposem algunes propostes que us ajudaran a decidir quin llibre comprar.

LLIBRES DE CANVI CLIMÀTIC El desafio del clima | Equip de “El Tiempo” de RTVE: Una de les novetats d’enguany és aquest llibre que han preparat els nostres companys del temps de TVE. Sortirà a la venda el 5 de maig, però ara ja es pot reservar. És un llibre que se centra en les conseqüències de l’escalfament global i aporta petites accions que podem fer en el dia a dia per salvar el planeta. I ara jo què faig? Com vèncer la culpa climàtica i passar a l’acció | Andreu Escrivà: La crisi climàtica és un dels grans reptes que afronta la humanitat. En aquest sentit, l’ambientòleg i activista valencià, Andreu Escrivà pretén explicar l’arrel del problema i respon totes aquelles preguntes que ens fem utilitzant un to planer i didàctic. El clima de tus hijos | Francisco J. Tapiador: Aquest llibre t’explicarà tot el que has de saber sobre l’emergència climàtica que vivim. El professor i catedràtic de Física de la Terra transmet idees complexes amb senzillesa i, alhora, rigor científic. La seva lectura serveix per prendre decisions que han de servir per contribuir al benestar de la societat.

LLIBRES DE METEOROLOGIA Atrapades en el temps | Gemma Puig i Mònica Usart: És un llibre que dóna visibilitat a les dones del temps. Tant a les que posen cara o veu en els mitjans de comunicació, com aquelles que a través de la ciència, la fotografia o l’afició viuen i gaudeixen de la meteorologia. Són 15 històries, entre les quals trobem la de la meteoròloga d’aquesta casa, Sònia Papell o Mònica López. Cadascuna explica un episodi meteorològic que l’ha marcat en l’àmbit personal i professional. Atlas de nubes y meteoros | José A. Quirantes i José A. Gallego: Dos volums format per més de 700 pàgines i on hi trobareu més de mil fotografies del cel d’aquí i d’arreu del món. Fotografies acompanyades d’explicacions molt divulgatives que us ajudaran a entendre millor els núvols i els fenòmens meteorològics. Los secretos de los cumulonimbus | Duncan Wingen Sánchez: Si us agrada caçar tempestes o sou uns aficionats de la meteorologia adversa, aquesta guia ràpida us endinsarà al món dels cumulonimbus. Cèl·lules convectives, llamps, pluges torrencials, tornados, caps de fibló i molts altres fenòmens de temps severs captats a les Illes Balears són recollits en aquest llibre. Conocer la meteorología | José Miguel Viñas: Un exhaustiu diccionari pels amants del temps i el clima. Conté 2.000 termes científics de la meteorologia popular i 200 imatges i il·lustracions. Una obra enciclopèdica amb continguts divulgatius de consulta obligada pels professionals de la meteorologia, climatologia i, també, periodistes, comunicadors, professors i estudiants. Les arts de la meteorologia | Alfred Rodríguez Picó: És un dels homes del temps més coneguts de Catalunya. En aquest llibre conflueixen les seves dues grans passions: la meteorologia i l’art, com el cinema, la pintura, la música i la literatura. El llibre et farà gaudir la meteorologia des d’un punt de vista diferent barrejant ciència i art, a través de quadres artístics, música clàssica o fragments literaris. Petita història del Servei Meteorològic de Catalunya: En motiu del centenari del Meteocat, aquest llibre explica als més petits, però també al grans, els canvis i etapes que ha viscut l’organisme impulsat per Eduard Fontserè.