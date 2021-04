Es busquen treballadors digitals que vulguin traslladar-se a zones rurals

El Govern i la Mobile World Capital Barcelona han posat en marxa la "Catalunya Rural Hub". Es tracta d’un projecte pilot que busca fomentar la "deslocalització" dels professionals de l'àmbit digital i tecnològic des de grans ciutats cap a zones rurals o poc poblades de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa que pretén promoure el treball remot en entorns rurals i l'activació econòmica dels pobles brindant l'oportunitat a treballadors del sector tecnològic que es mudin a àrees despoblades de Catalunya.

Una setmana a la Garrotxa

Es triarà a 20 professionals que actualment estiguin en règim de teletreball i exerceixin des d'un entorn urbà perquè traslladin durant una setmana el seu lloc habitual de treball cap a la Garrotxa. Allà compartiran coworking i una sèrie d'experiències amb altres treballadors, companyies i entitats rurals.

Se'ls oferirà una setmana d'allotjament en apartaments del municipi de la Vall d'en Bas, on també disposaran d'un espai de coworking i activitats d'oci per a conèixer el seu entorn, com passejos amb bicicleta. També visitaran empreses com La Fageda perquè puguin aportar solucions tecnològiques als reptes existents.