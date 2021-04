Víctor Gutiérrez: "Espero que es comenci a sancionar la homofòbia"

Víctor Gutiérrez ens ha atès al Desmarcats per denunciar uns pressumptes insults homòfobs durant i al finalitzar el partit de la Primera Divisió de waterpolo d'aquest dissabte. El jugador del CN Terrassa assegura que Nemanja Ubovic, del CN Sabadell, el va insultar en diverses ocasions pel simple fet de ser homosexual.

Gutiérrez reclama que es comencin a sancionar aquests comportaments

Víctor Gutiérrez assegura que hi ha testimonis dels pressumptes insults homòfobs que va rebre, però els àrbitres no ho van incloure a l'acta del partit, argumentant que no ho van sentir. En aquest sentit, Gutiérrez demana més contundència: "Hi ha dos camins. Un és ser còmplice i mirar cap a un altre costat, cosa que no canviarà res. L'altre camí és sancionar, per primera vegada en aquest país". El club del jugador Nemanja Ubovic, el CN Sabadell, ha apartat el seu jugador de la disciplina de l'equip, però Víctor Gutiérrez s'ha queixat que en el comunicat dels vallesans es parli de versions contradictòries, i defensa que "aquí només hi ha una versió, i amb testimonis".