Jorge Olcina afirma que el principal impacto ligado al cambio climático se puede observar en la cantidad de episodios extremos (como inundaciones, intensas tormentas, temporales de viento...) y cómo está creciendo la frecuencia con la que se dan. Junto con el calentamiento del agua del mar Mediterráneo, es un proceso que según nos ha contado el geógrafo en De pe a pa, "evidencia de manera palpable el calentamiento climático en el mediterráneo".

Una de sus preocupaciones principales en relación a este tema es el creciente nivel de concentración de CO2 en la atmósfera. "Año sí y año también, ese porcentaje sigue al alza y no parece que vaya a tener un cambio en su tendencia", afirma el geógrafo. "El ritmo de incremento de las temperaturas sigue en aumento, y no parece que estemos encontrando una solución". Olcina postula también que debido a esto, los efectos van a ser más frecuentes y evidentes en los próximos años.

Sobre la subida de temperatura del agua del mar, el catedrático alicantino señala que ha crecido ya en 1,3 grados centígrados desde 1980, el doble de lo que ha aumentado la temperatura del aire en el mismo tiempo. Olcina sostiene que es uno de los fenómenos más preocupantes que estamos viviendo, teniendo el mar Mediterráneo al lado y teniendo en cuenta la importante relación que este guarda con la atmósfera. "Si sigue esta tendencia se rebasará el umbral de los 2 grados en 15 o 20 años como mucho".

Olcina es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, donde imparte clases de Ordenación del Territorio, Climatología y Riesgos Naturales. En octubre de 2019 coordinó el seminario Estrategias de adaptación a la crisis climática, un acto en el que participaron varios expertos climatólogos de toda España. De sus aportaciones y conclusiones nace ahora el libro Cambio climático en el mediterráneo, editado por el propio Olcina y Joan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia. El libro contiene claves científicas, sociales y de comunicación del cambio climático focalizadas en el mediterráneo y cuenta con expertos de la talla de Javier Martín Vide y Fidel González Rouco.

Cambio climático en el Mediterráneo: Procesos, riesgos y políticas está disponible en la editorial Tirant lo Blanch, en su sección de humanidades.