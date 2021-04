Salut prioritza acabar de vacunar la població d'entre 60 i 65 anys

Les persones de 66 a 69 anys no començaran a rebre les primeres dosis d'AstraZeneca fins que no s'hagi completat la vacunació dels d'entre 60 a 65 anys. La consellera de Salut, Alba Vergés, també ha confirmat que esperen per la setmana vinent una nova remesa de Pfizer que els permetrà tornar a citar als majors de 80 anys que ja han rebut la primera dosi.

01.21 min Salut acabarà de vacunar amb AstraZeneca primer el tram de 60 a 65 anys | Anna Bañeres

D'altra banda, la consellera de Salut ha reconegut que encara estan pendents de decidir com se segueix vacunant als 200 mil menors de 60 anys que estan pendents de la segona dosi d'AstraZeneca. Diu que el dia d'avui es planteja entre mantenir una dosi perquè ja tenen una efectivitat del 70%, posar una vacuna diferent o acabar amb segona d'AstraZeneca. En tot cas, el doctor Cesar Hernandez, cap del departament de medicaments per a ús humà de l'Agència Espanyola del Medicament ha defensat a RNE la retirada per als menors de 60 anys.

El ministeri acorda ampliar la vacunació amb AstraZenca fins als 69 anys La Comissió de Salut Pública ha acordat ampliar fins als 69 anys la vacunació amb AstraZeneca, tot mantenint la recomanació de no administrar-la als menors de 60. D'aquesta manera, se seguirà administrant el vaccí anglès al grup de 60 a 65 anys i un cop s'acabi es passarà al pròxim grup, el 5C, que inclou les persones entre 66 i 69 anys, segons l'estratègia pública de vacunació acordada per l'executiu estatal i les Comunitats Autònomes. “�� Més canvis amb #AstraZeneca. El ministeri de Sanitat amplia ara l'administració fins als 69 anys.



�� Segueixen els dubtes sobre la segona dosi pels menors de 60 anys.#ElVespre @marta_sugranes @RTVECatalunya pic.twitter.com/N1Fq9tMAUn“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) April 8, 2021 Es tracta, segons afirma el Ministeri de Sanitat, de completar "quan abans millor" la vacunació de la població més vulnerable. Queda pendent de solució, en canvi, el col·lectiu de menors de 60 anys que ha rebut la primera dosi d'AstraZeneca.

200.000 a l'espera Unes 200.000 persones menors de 60 anys han estat vacunades a Catalunya amb la primera dosi d'AstraZeneca. Són gent de col·lectius essencials que ara estan pendents de com els afecta la decisió del Ministeri de Sanitat d'aturar "per precaució" la vacunació. Una qüestió que, de moment, està a l'espera dels resultats d'estudis en marxa i que la consellera de Salut, Alba Vergés, confia que es resolgui la setmana vinent en el Consell Interterritorial. Ara per ara, no hi ha ningú amb la segona dosi d'AstraZeneca posada i hi ha termini fins a finals d'abril, quan s'haurien de començar a posar les primeres segones dosi. "Tenim dies encara, però espero que es prengui la decisió quan abans millor per reduir els neguits", ha afegit la consellera.

L'EMA anima a seguir vacunant amb AstraZeneca Cal recordar que l'EMA concloïa ahir que les trombosis estranyes detectades en alguns vacunats poden ser "un efecte secundari infreqüent" del vaccí d'Oxford-AstraZeneca i les catalogarà com a tal a partir d'ara. L'EMA ha trobat un "possible vincle" entre un reduït nombre de casos de trombosis amb nivells baixos de plaquetes i el medicament britànic. Tanmateix, el regulador de la Unió Europea continua aconsellant el seu ús perquè "els beneficis superen els riscos". Això sí, l'EMA demana a metges i vacunats que siguin "conscients de la possibilitat que es produeixin" aquests casos molt rars durant les dues setmanes posteriors a la vacunació. 14.47 min Júlia Vergara-Alert: "No hem d'estar espantats pels efectes secundaris. Hi ha 1 cas de cada 500.000"