A La Metro descobrim el districte cultural de l'Hospitalet de Llobregat. Durant la darrera dècada, la ciutat ha acollit l'arribada d'artistes i creadors. Per facilitar-ho, el 2014 l'Ajuntament d'aquesta ciutat del Barcelonès, va modificar el Pla General Metropolità de manera que la zona industrial va passar a tenir també un ús cultural. Avui dia, hi ha més de 300 espais actius, i si bé és cert que hi ha estudis repartits per tots els barris i districtes, Mireia Mascarell, tècnica superior de Cultura, ens explica que aquestes zones són àrees d'intensitat creativa.

Alguns d'aquests artistes n'han fet també el seu habitatge habitual. Per la seva banda, els propietaris de les naus es veuen recompensats amb un descompte del 95% de l'IBI.

Hem visitat l'Edifici Freixas, que com altres fàbriques de la zona es va construir als anys seixanta del segle XX, en ple desenvolupament industrial. Durant els anys vuitanta, la indústria de l'Hospitalet va anar desapareixent i espontàniament els espais abandonats es va anar omplint d'artistes. Ara acull escultors, dissenyadors i ceramistes, entre molts altres. Com l'Andrea Lería, una artista visual que valora els espais lluminosos, diàfans i orgànics.

Andrea Lería valora la llum del seu estudi RTVE Catalunya

Els artistes agraeixen treballar en un espai col·lectiu, perquè, com ens explica l'escultor Germán Consetti, consideren que es generen sinèrgies de col·laboració molt enriquidores. En Germán treballa a l'Edifici Freixas des de fa ja 10 anys. Ha vist crèixer el districte cultural i ens explica que el districte també el fa crèixer a ell.

L'escultor Germán Consetti treballant RTVE Catalunya

Però no tot és la relació entre artistes, el preu dels estudis té molta importància a l'hora de decidir on instal·lar-se. Ens ho diu Juan Ezcurra, de Sociedad Zero, una empresa de dissenyadors de producte. Van decidir marxar de Barcelona fa tres anys perquè a l'Edifici Freixa hi van trobar un espai més gran i agradable molt més bé de preu que a la capital catalana.

Alguns dels creadors viuen al mateix espai RTVE Catalunya

Amb Mateo Palazzi, també de Sociedad Zero, hem parlat de l'exposició del 5è aniversari del districte cultural, que ells han dissenyat. Palazzi ens ha explicat que es van marcar com a repte no fer servir cap clau per sostenir les obres. La mostra, que porta com a títol 'Our Garden needs its flowers', es pot veure al Centre d'Art Tecla Sala fins al 18 de juliol. Albert Mercadé, comissari de l'exposició, ens explica que ha permès els ciutadans saber què es cou a les àrees d'intensitat creativa.

El projecte inclou dins del pressupost anual, d'uns 500.000 euros, el 90% dels impostos dels edificis de les àrees d'intensitat creativa.