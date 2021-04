Los Refluzos de #FluzoÚltimasVeces

En su ReFluzo, el historiador del arte Miguel Ángel Cajigal (El Barroquista) abordó la idea de la "ultima obra" de los artistas previa a su fallecimiento y el romanticismo que la ha envuelto históricamente. Un ejemplo de ello es la inacabada Piedad Rondanini, en la que supuestamente estuvo trabajando Mguel Ángel hasta seis días antes de morir.

Ignacio Martín Lerma, a quien pudimos ver en la sección "Esto me suena", dedicó su último ReFluzo de la temporada a los yacimientos neandertales hallados en Murcia. Un ejemplo se encuentra en la Cueva de los Aviones, donde se hallaron algunos de los restos simbólicos más antiguos de la Península, como conchas perforadas y pigmentos.

¿Cómo desaparecieron los vikingos? En su ReFluzo, Laia San José dio compartió la sucesión de acontecimientos que llevaron al final de la Era Vikinga, situada por la historiografía el día 14 de octubre del año 1066 en Inglaterra. Harald Hardrada, apodado Harald "el Despiadado", es considerado el último rey vikingo. Su fallecimiento en septiembre del año 1066 se llevó la última esperanza de recuperar el trono inglés frente a los normandos y los sajones, y marcó también el final de la Era Vikinga.

En su ReFluzo prehistórico, Marga Sánchez Romero abordó las destrucciones rituales de determinados objetos de la Prehistoria que dejaron de ser utilizados o cuya forma de uso cambió. La colaboradora compartió también algunos datos sobre espacios funerarios, como las construcciones megalíticas de las tumbas Calero.

“¡Pues se acabó #ElCondensadorDeFluzo! Este hilo me ha costado más de lo normal porque creo que me resistía al #FluzoÚltimasVeces... menos mal que tengo amigas geniales como @pgmarcen con mentes privilegiadas que me puso en el camino... hablamos mejor de #FluzoPenúltimasVeces? pic.twitter.com/GTRs5E6tKG“