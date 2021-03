Diumenge 28 de març a les dues hem d'avançar els rellotges a les 3

Com cada darrer cap de setmana de març, el diumenge 28 de març, quan siguin les dues de la matinada caldrà avançar els rellotges fins a les tres. Aquella nit dormirem una hora menys, però a partir de llavors les tardes amb llum i claror s'allargaran fins passades les vuit del vespre. Ara bé, durant unes setmanes es farà de dia més tard, i a les set del matí encara serà fosc. Malgrat tot, a principis de maig tornarà a clarejar a l'hora que ho fa ara.

Últim canvi d'horari?

El comitè d'experts que aquest 2021 havia d'avalar sí continuar o no amb aquests canvis d'hora no s'ha pronunciat encara perquè no hi ha gaire consens al respecte. I és que a banda de decidir si aboleixen aquests canvis horaris, també han de decidir quin horari es fixarà a la península: l'horari d'hivern o l'horari d'estiu. D'altra banda, els diferents governs i la Unió Europeu segueixen estudiant els efectes de suspendre o no el canvi d'hora.