El teatre a TVE Catalunya: mig segle de tradició i entreteniment a l'abast del públic

TVE Catalunya torna a donar un bon impuls al seu arxiu d'obres de teatre disponibles al web, i ja en són unes 150, que es poden veure en tot moment i sense data de caducitat, des de qualsevol dispositu connectat.

Les noves tecnologies permeten recuperar cada cop més fons de documentació antics. Al centre de TVE Catalunya treballem des de fa dècades en la digitalització dels antics rotlles de cinema i les diferents cintes de vídeo que es conserven, primer de Miramar i des del 1983, a Sant Cugat del Vallès.



Les primeres obres de teatre disponible del nostre arxiu històric són del 1975. Abans ja se n'havia fet, de teatre, però no s'enregistrava l'emissió. O bé es feia en directe o no es conservava. Eren altres temps i no hi havia ni la cultura de la conservació d'arxius audiovisuals d'ara ni suports com els actuals per a conservar imatges.

Les més vistes dels nostre teatre Haurà manat un mestre als alumnes que vegin Quartet, o Terra Baixa? Potser un grup de teatre prepara una funció i pels assajos es miren aquests enregistraments. Entre les més modernes, Tricicle i l'extranya parella que formen Joan Pera i Paco Morán, son les més visitades. A Mamaaa!, dos germans estan al cas de si la mare es mor. Son ben diferents, només son gemans de mare, i rius a cor que vols amb les seves ocurrències, acudits i frases eixalabrades. 01h 09 min Arxiu TVE Catalunya - Mamaaa!



En canvi, els que ens fa somriure i ens porten fins a la riallada més estrident sense obrir boca, són els admirats Carles Sans, Joan Gràcia i Paco Mir. D'ells en tenim l'espectacle Traca-Traca. Un altre 'top' del llistat.



39.52 min Arxiu TVE Cataluny - Trici-Traca del Tricicle Menció a part mereix L'Apotecari d'Olot, que és l'obra més vista de totes. Amb un hora i dotze minuts de durada, aquesta representació del text de Frederic Soler 'Pitarra', és la guanyadora de les obres de teatre de l'arxiu de TVE Catalunya. La protagonitzen Maife Gil i Pau Garsaball, per dos destacats actors del teatre del nostre país. 01h 12 min Gran Teatre - L'Apotecari d'Olot



Tots els grans noms de l'escena catalana Montserrat Carulla, Manrgarida Minguillon, Lluís Homar, Francesc Luchetti o els esmentats Gil i Garsaball, Anna Lizaran, Rosa Novell, Pep Tosar... Tots van treballar als anys 70, 80 o 90 a TVE Catalunya en produccions de teatre.



Cal valorar la magnífica i imprescindible tasca d'ambientació, il·luminació, caracterització, maquillatge, vestuari, direcció, guió i realització. Les obres de teatre en blanc i negre donen fe de l'interès dels professionals de l'època per oferir al públic entreteniment en català.



La tradició teatral catalana ve de l'època medieval i a la nostra televisió s'exten fins al moment que es comencen a produir sèries i d'altres programes més elaborats, com ara els musicals. Les possibilitats tècniques es van anar eixamplant fins que van ser les càmeres les que van sortir d'estudi. Instal·lades adequadament als propis teatres, es van enregistrar moltes obres, emeses un cop i un altre al llarg dels anys.

Els grans grups de teatre El Teatre Lliure, Els Joglars, Dagoll Dagom, els Comediants. De les més grans companyies teatrals, com també d'algunes de petites, en trobem enregistraments al web de teatre a la carta de TVE Catalunya. Diferents acords signats entre TVE i la companyia ho van fer possible, com és el cas del Teatre Lliure. Podeu veure títols tan destacats Maria Estuard de Schiller, amb adaptació del text traduït per Feliu Formosa. O Les noces de Fígaro, de Beaumarchais, amb Jordi Bosch i Emma Vilarasau, entre d'altres actors i actrius. I no hi pot faltar: Terra Baixa, un dels clàssics més clàssics del teatre català, obra d'Àngel Guimerà. 50.37 min Arxiu TVE Catalunya - Teatre lliure - Terra baixa , 1ª part