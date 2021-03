Betty Friedan y "el problema que no tiene nombre"

HORARIO DE EMISIÓN "El Condensador de Fluzo": "¡Más de la mitad del mundo! o "El papel de la mujer en la historia". Jueves, 11 de marzo a las 22h en La 2.

En los años 60, las mujeres de Estados Unidos no se sentían felices. Sus maridos les habían comprado el último modelo de nevera, estaban al día de las últimas recetas gracias a los clubs de cocina para amas de casa a los que acudían y sus hijos iban a la escuela en coches de última generación… Pero no se sentían satisfechas. Algo fallaba. Los anuncios publicitarios mostraban que, para un ama de casa, el sueño era hacerse con los mejores electrodomésticos y tener la casa ideal, pero a ellas les seguía faltando algo. ¿Cuál era el problema?



“El problema permaneció latente durante muchos años en la mente de las mujeres norteamericanas. Era una inquietud extraña, una sensación de disgusto, una ansiedad que ya se sentía en Estados Unidos a mediados del siglo actual. Todas las esposas luchaban contra ella”. Con estas palabras, la psicóloga y activista Betty Friedan abría el primer capítulo de “La mística de la feminidad”, un libro que se adentraba en las causas de este malestar que estaba llevando a muchas mujeres de clase media de la época a sufrir de depresión, insomnio, ansiedad, alcoholismo e, incluso, al suicidio. “Cuando hacían las camas, iban a la compra, comían emparedados con sus hijos o los llevaban en coche al cine los días de asueto, incluso cuando descansaban de noche al lado de sus maridos, se hacían, con temor, esta pregunta: ¿es esto todo?”. Así continuaba “El problema que no tiene nombre”, primer capítulo del libro donde se formulaba una pregunta crucial: ¿cuál era el rol social de las mujeres y cuál deseaban ocupar realmente?

"La mística de la feminidad" Betty Friedan conocía ese vacío del que hablaba el libro: su madre, inmigrante judía de la Europa Central, había vivido una vida marcada por la frustración tras haber dejado su puesto como editora de un diario para convertirse en ama de casa. Unos años más tarde, Betty se había convertido en una brillante estudiante de Psicología y había trabajado como periodista en Nueva York, pero la incorporación de su marido Carl Friedan a una agencia publicitaria hizo que siguiera los pasos de su madre, cambiando su profesión por la de ama de casa. Preocupada por aquel “problema sin nombre” que ella misma vivía, Betty escribió “La mística de la feminidad”. El libro, publicado en 1963, se convirtió en best seller en tan solo unos meses y fue ganador del Premio Pulitzer en 1964. En su obra, Betty Friedan logró plasmar las causas de aquel malestar social, en un sistema donde las mujeres habían aceptado un rol secundario y pasivo para ajustarse a los estereotipos de género. Gracias a él, la autora logró poner sobre la mesa el carácter estructural del problema. Tres años después de su publicación, Betty se convirtió en una de las fundadoras y primera presidenta de NOW (National Organization for Women), una organización que, a través de la unión de diversos colectivos del país, buscaba la integración e igualdad social de las mujeres. Su lucha la ha situado como una de las mayores activistas feministas de la historia, considerando “La mística de la feminidad” como el punto de partida de la Tercera Ola del Feminismo, siendo también una influencia clave el libro “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir, publicado en 1949.