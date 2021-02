Los ReFluzos de #FluzoDescubrimientos

En su hilo Vikingo, Laia San José compartió algunas de las ofrendas realizadas por los escandinavos a los dioses nórdicos durante la Edad de Bronce, como por ejemplo los cuerpos de las turberas o ciénagas: personas sacrificadas y depositadas en los pantanos desde tiempos prehistóricos.

Néstor Marqués (Antigua Roma al Día) dedicó su hilo romano a hablar de los hallazgos de Tiberio, el primer emperador paleontólogo del mundo. En él compartió una fascinante historia: la recreación de una cabeza de gigante a escala real a partir del hallazgo de un diente enorme. Probablemente perteneciera a un dinosaurio, pero la idea del gigante convenció más a Tiberio.

“Mira esta imagen. Ahora piensa en lo que acabas de ver. Vuélvela a mirar. Si, es lo que parece. Hoy te vengo a descubrir algo que no te puedes ni imaginar... ¿Qué tienen que ver los dinosaurios con la antigua Roma? Vamos con un #HiloRomano �� de #FluzoDescubrimientos pic.twitter.com/opvZE1Xrgg “

Ignacio Martín Lerma, quien habló de la cultura Clovi en la sección “Lo imposible”; dedicó su hilo a hablar de otra cultura Prehistórica: la cultura Folsom, cuyo elemento más característico era, al igual que en el caso de los Clovis, la punta de proyectil.

“Llega el momento del #Refluzo �� En el programa de hoy sobre #FluzoDescubrimientos he hablado acerca de la cultura Clovis. Pero esa no fue la única que se dio en la Prehistoria americana, ya que posteriormente existió otra también muy interesante: la cultura Folsom. Abro hilo!! pic.twitter.com/p12FLSrUk4 “

La arqueóloga Marga Sánchez Romero compartió en su ReFluzo algunos hallazgos que, aunque no son muy conocidos, han aportado valiosa información para el estudio de la Prehistoria. Entre otros, habló del Santuario de la Piedra del Águila, que ha permitido conocer más sobre los rituales de carácter agrícola, y los vasos áticos de Ullastret, a través de los cuales se han estudiado las influencias culturales griegas en la aristocracia ibérica.

“¡Pues ya estaría descubierto todo��! Y como ya os han hablado de Troya y de Tutankamon... y ya sabéis que yo le doy una vuelta a todo, os voy a contar #FluzoDescubrimientos que no parecen espectaculares pero que lo son. pic.twitter.com/MtnGH6bE9o “

En la sección “Fake News históricas”, Javier Traité habló del “engaño de la Luna”. La surrealista historia fascinó tanto al colaborador que dedicó su ReFluzo a contar más detalles sobre ella, incluyendo la propia traducción del artículo de The Sun.

“¡Terminó #FluzoDescubrimientos! ¡Espero que os haya gustado! Como ya comenté antes, ésta ha sido el programa que más he disfrutado. No por demérito de los otros, sino porque no conocía nada de esta historia.“