La Barcelona de Maika Makovski (Documental complet)

Maika Makovski és una música nòmada. Ha viscut a Mallorca, Nova York, Suïssa, Madrid, i també a Barcelona. A la ciutat comtal hi va viure durant tretze anys i va conèixer els qui considera els seus amics més especials. Al mini documental musical de la setmana, Makovski fa un passeig per la seva Barcelona i es troba amb algunes persones fonalmentals en la seva vida personal i també en la seva trajectòria musical.

“Per a mi Barcelona simbolitza l’amistat. Els meus millors amics són aquí i encara Barcelona té les meves relacions més estimades i més properes al meu cor. Vaig viure a Gràcia tretze anys. M’agradava sortir al carrer, i sense pensar on anava, al final acabava sempre anant pels mateixos carrers. I penso que fer sempre el mateix camí era una manera també de fer arrel, i de fer-me meva sa ciutat i de sentir-me d’aquí.”, diu l'artista.

Maika Makovski i Coco de Ruta 66 cropper

La Maika a Barcelona va viure moltes experiències. La Sala Apolo, sense anar més lluny, diu que és la seva sala preferida, on va descobrir molts artistes. Però hi ha més de sales i bars de capçalera per la Maika, com ara L'Ascensor. És allà on fa la primera parada de

El passeig continua pel barri de Gràcia, concretament a la plaça Virreina. Alla es troba amb Alfred Crespo (Coco). periodista de Ruta66. Amb el Coco, que és com el coneixen els més propers, la Maika quedava sovint al barri de Gràcia per parlar de música, veure cinema o tafanejar la seva col·lecció de vinils. I amb el David Martínez i el Juan Carlos Luque, membres de la seva primera banda, la Maika va fer les primeres passes en la música. Amb ells es retroba al Magic, un lloc especial per a ells, perquè va ser precisament allà on van fer el seu primer concert. Una anècdota: a aquell concert, al cartell, van escriure "Mònica Makovski".

Maika Makovski, David i Luque cropper

Makovski, que ha viscut arreu del món, té clar que aquesta vida segurament l'ha influenciat a l'hora de fer música: "Penso que cantar en anglès pot tenir a veure amb una falta d'arrels determinada, amb una confusió de les meves arrels. Té a veure amb que sóc una persona una mica globalitzada."

