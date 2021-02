Disminueixen un 38% els sinistres de trànsit a Barcelona durant l'any 2020

L'any passat la Guàrdia Urbana de Barcelona va intervenir en 5.715 sinistres amb víctimes a la ciutat, el 38,26% menys que l'any passat, una disminució deguda a l'afectació a la mobilitat de vehicles i persones fruit de l'aplicació del Decret d'Alarma fins el 21 de juny i a les diferents restriccions que afecten a la mobilitat de persones i vehicles marcades pel PROCICAT.





Pel que fa la sinistralitat més greu, aquells sinistres de trànsit que han provocat víctimes mortals i ferits greus, l'any passat van ser 155, un 30,8% menys quye l'any 2019 i la xifra més baixa dels últims 16 anys. Durant els primers set mesos de l'any s'han produït, en total, 88 lesionats greus (més de 24 hores hospitalitzats) en sinistres de trànsit a la ciutat. Els conductors són els usuaris que pateixen les lesions de major gravetat, sobretot els conductors de motocicleta.



Classes de sinistres

La principal classe de sinistre l'any 2020 va ser els impactes relacionats amb la manca d'atenció, no respectar les distàncies de seguretat i conduir amb una velocitat inadequada; la col·lisió lateral ocupa el segon lloc, uns impactes que tenen relació amb els canvis de carril i de direcció; la tercera classe és la col·lisió fronto-lateral, on tenen a veure els factors com la preferència de pas a les cruïlles. Els atropellaments estan relacionats amb no respectar el pas de vianants i amb creuar fora del pas de vianants. Pels conductors, la manca d'atenció continua sent la primera causa directa de sinistres seguida per no respectar les distàncies. I pels vianants, continua sent no respectar els semàfors i creuar per fora del pas de vianants.