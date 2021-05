Misterio y sorpresas son los elementos claves de la postal de Blas Cantó para Eurovisión 2020, que ha grabado esta semana en los Países Bajos. El candidato español recorre un conocido museo neerlandés durante su vídeo de presentación para destacar la riqueza cultural y artística del país anfitrión.

"Es mi primera vez en los Países Bajos y estoy muy contento. El equipo con el que hemos trabajado es maravilloso, te hace sentir especial. Ya quiero que todo el mundo vea nuestro vídeo", afirma el cantante murciano tras el rodaje.

La producción, de 40 segundos de duración, se emitirá justo antes de su interpretación de "Universo" en la final del festival el 16 de mayo. "Eurovisión ya está muy cerca y se nota la emoción. Fuera nervios y a disfrutar", exclama Cantó.

Una divertida "noche en el museo"

Siguiendo el lema de la 65ª edición del Festival, "Open up", las 41 postales de este año presentan a los candidatos integrados con miembros de diferentes comunidades neerlandesas y desarrollando actividades tradicionales del país, relacionadas con el deporte, la cultura, espectáculos, espacios naturales o las actividades al aire libre.

La postal de España recrea una "noche en el museo" en el que Blas Cantó descubrirá las maravillas del arte de los Países Bajos. "En el museo he visto muchas cosas que nunca había visto y es sorprendente", dice.

“Los holandeses dan la bienvenida a los artistas en cada postal“

En el vídeo, nuestro representante es recibido por un grupo de expertos del museo (Hanneke, Yanell yYasmin) que le muestran algunas de las peculiaridades del centro. "En cada postal, los holandeses dan la bienvenida a los artistas y les enseñan parte de nuestra forma de vida", señala Martijn Nieman, director de la pieza y reconocido profesional de la industria audiovisual en Holanda.

Las postcards, además, pretenden proyectar al mundo el positivismo y la cohesión entre colectivos muy diversos, como parte fundamental del carácter neerlandés. "Me ha sorprendido la hospitalidad de la gente de aquí. Me siento como en casa y podría vivir aquí perfectamente. Y además hemos comido muy bien" reconoce el intérprete de "Universo".

Blas habla con Martijn Nieman, director de las postales de Eurovisión N.N. (TVE)

Para Blas Cantó ha sido una intensa y, a la vez, divertida jornada de grabación durante la que ha compartido bromas con todo el equipo e incluso ha intentado "trolear" al director:

"Ha sido gracioso porque yo le daba las órdenes en inglés y él hacía como que no me escuchaba. Pero lo que no esperaba es que yo hablase español y se sorprendió al escucharme. Y Funcionó, fue muy bueno", comenta entre risas Nieman, director también de The Voice Holland, entre otros formatos de éxito.