Patric: "En la vida quien no arriesga no consigue nada"

Patric cuenta con una gran experiencia en el mundo de la música. “He estado en cuatro orquestas, formado parte de varios grupos, convivido por unos meses con la tuna y hasta he cantado en el coro de la Iglesia”. Con 29 años entró en su primera orquesta, “Florida Show”, pero la más conocida es “Casablanca”, en la que ha llegado a estar siete años.

Este murciano decidió presentarse a Uno de Los Nuestros porque se sintió atraído con la idea del formato en la que se necesita a un músico que domine todos los estilos. “No me considero un crack en uno en particular pero puedo defender bien cualquiera de ellos”.

La tuna ha dejado muy buenos momentos a Patric a pesar de formar parte de ella tan solo unos meses antes de hacer el Servicio Militar. Recuerda varias despedidas de soltera y una, en concreto, en la que cantó a una chica debajo del balcón de su casa. “Me atrevería a vestirme de tuno y de lo que haga falta en mis actuaciones”.

Su granito de arena

“Mi fuerte es la variedad. En el programa hay gente muy buena y yo intento diferenciarme de ella arriesgándolo todo e innovando con temas y géneros que no he tocado hasta ahora. Ya se sabe, en la vida quien no arriesga no consigue nada”, dice Patric, aunque sí confiesa su “amor” por las baladas porque "te recreas más con la voz”.

Desde el primer momento, este murciano asumió que tendría que lidiar con todo aquello que le propusiesen y que no diría que no a nada. No tiene reparos, disfruta con cualquier estilo e intenta defenderlo de la mejor manera posible. “No tengo manías en la música”.