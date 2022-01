Sergio Fernández soluciona tus dudas culinarias

Cada fin de semana nuestro cocinero, Sergio Fernández, atiende vuestras dudas culinarias mientras prepara nuevas recetas y os enseña los utensilios más prácticos. Recopilamos algunas de ellas y sus respuestas para que aprendáis nuevos trucos y consejos que mejorarán vuestras recetas día a día.

Comer sin sal Conchi, Santander: “¡Qué rollo es comer sin sal! Por culpa de la tensión, no me queda más remedio. Pero la comida no me sabe a nada. ¿Qué harías en mi lugar, Sergio?” Podemos reducir el consumo de sal si usamos en su lugar hierbas aromáticas. En esta receta de pescadilla las finas hierbas son las protagonistas: 35.57 min Pescadilla a las finas hierbas con salteado de espárragos (14/07/2011)

Ajo que no repite Pablo, Teruel: “Mira que me da rabia cuando, después de comer, me repite el ajo. ¿Qué hacéis los cocineros para que no repita, Sergio?” Si el ajo ha germinado es bueno abrirlo a la mitad y quitar esa ramita que ha empezado a crecer. También conviene cocinarlo bien antes de incorporarlo a los guisos. Puedes probar este truco con un sabroso salmón a la crema de ajo: 29.25 min Salmón a la crema de ajo con tomates rellenos (14/03/2012)

La piel del calabacín Elvira, Almería: “En casa gastamos mucho calabacín, tanto en pisto como en tortilla. Y mi pregunta es si también se puede comer la piel del calabacín.” Se suele dejar la piel cuando hacemos calabacín a la plancha y tampoco es un problema dejar la piel si queremos hacer purés, le dará un sabor especial. Respecto al color de la piel del calabacín, los más claritos suele ser mejores para los purés ya que dan un sabor más suave. Verde claro u oscuro, el calabacín es un producto de lujo. Puedes probar una nueva receta de calabacín si lo rellenas con langostinos: 36.48 min Calabacines rellenos de langostinos con rollos de aguacate

Hacer pasta Mari Mar, León: “Yo me considero buena cocinera, pero cuando como pasta fuera de casa, la verdad, no me sabe igual que al hacerlo yo. ¿Es por el tipo de pasta que compro o por el modo de cocinarla?” Cuando hacemos un salteado para nuestro plato de pasta, es importante que los ingredientes como el ajo, la cayena, nos aporten sabor a la pasta, porque ésta lo va a ir absorbiendo. También es importante la cocción: en casa a veces nos relajamos y no refrescamos la pasta del todo, así que sigue cociéndose y se pasa. Hay que refrescarla a no ser que vayamos a usarla inmediatamente. Si te apasiona la pasta en todas sus formas no puedes perderte estos espaguetis negros con frutos del mar: 33.27 min Espaguetis negros

El mejor queso para la pasta Vicente, Tarragona: “Me gustaría saber cuál es el queso que mejor liga con la pasta, sea pasta seca o sea pasta fresca.” Cualquier queso que funda, que dé aroma, sabor, nos va a ir muy bien. Podemos utilizar incluso queso fresco en una ensalada de pasta, cortado en dados. El queso italiano de gorgonzola va muy bien porque es cremoso, pero hay muchos quesos que podemos utilizar, como por ejemplo un semicurado para hacer una bechamel. Si te han entrado ganas de degustar un plato de pasta con queso, no te pierdas esta ensalada con salsa de queso y nueces: 38.05 min Ensalada de pasta con salsa de queso y nueces

Plato de pasta más ligero Teresa, Madrid: “Con lo que me gusta la pasta y no la tomo porque dicen que engorda. Seguro que tú conoces una receta de pasta ligera.” Muchas veces el secreto está en el aliño: tritura un poco de ajo, orégano y aceite de oliva. Se lo añadimos a la pasta hervida, sin nata, bechamel ni ingredientes calóricos, salteamos, le ponemos un toque de pimienta y dejamos reposar. La pasta cogerá todo el sabor y será un plato bajo en calorías. ¿Te gusta combinar la pasta con verduras? Anímate a cocinar estos espaguetis con salsa de zanahoria y piñones: 36.21 min Pasta con salsa de zanahoria y piñones (08/07/2011)

Pescado más jugoso Paloma, Salamanca: “La carne me sale muy bien, pero el pescado es otro cantar. Mira que pongo cuidado, pero al final se me queda seco. ¿Qué estoy haciendo mal, Sergio?” A veces tendemos a hacer mucho el pescado, hay que hacerlo en su punto. El salmón no tiene nada que ver si lo hacemos en su punto, que es vuelta y vuelta, que si nos pasamos en su cocción. Tanto si lo hacemos en la plancha o en la sartén, vamos a tener el fuego siempre bien caliente, porque si no tiene suficiente temperatura, vamos a conseguir que el pescado pierda el agua y que se nos cueza. Lo mismo si lo hacemos en el horno. Prueba a hacer un salmón de lo más jugoso con estas milhojas de salmón y pimientos caramelizados: 28.41 min Cocina con Sergio - Milhojas de salmón con pimientos caramelizados - Ver ahora

Salsas light Pepa, Oviedo: “Nada me gusta más que mojar pan en el plato de salsa, pero luego me siento fatal porque sé que engorda. Enséñame a hacer una salsa light, Sergio.” Las salsas normalmente llevan nata para que reduzcan y espesen, o harina, o les ponemos gran cantidad de ingredientes que multiplican las calorías. Puedes hacer la siguiente salsa light: en un cazo, vertemos zumo de naranja y añadimos un poco de gelatina neutra, que va a funcionar de espesante. Después echamos ralladura de naranja, un toque de sal, otro de pimienta negra molida y los gajos de una naranja enteros. Lo hervimos durante dos minutos y listo.



No te pierdas las salsas recomendadas por Sergio Fernández en El vecino cocinillas de Esto me suena en Radio Nacional de España: 08.09 min Esto me suena - El vecino cocinillas: Dime qué plato quieres y te diré que salsa puedes hacer (19/03/2012)