Ya se ha publicado la tercera entrega de la tetralogía del Cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Se trata de El prisionero del cielo, donde los lectores van a tener la oportunidad de disfrutar de la vida de Fermín Romero de Torres, que en la segunda entrega había chupado banquillo y que aquí asume el protagonismo de una manera descarada.

Eso le confiere al libro un aire mucho más humorístico dado como es este personaje. La acción se desarrolla en dos épocas distintas. La primera, a finales de la Guerra Civil, cuando Fermín es encarcelado en las mazmorras del Castillo de Montjuïc, donde su vida cambiará, entre otras cosas, porque por circunstancias que no se pueden explicar, conocerá a la familia Sempere; y la segunda a finales de los 50, con varias subtramas que dejan la acción y el misterio a punto para adentrarnos en la última entrega de la serie, cuando por fin sabremos qué es exactamente ese Cementerio de los libros olvidados.

De todo eso hablamos con el autor, precisamente en una de esas mazmorras, que sorprendieron a Zafón, que las había imaginado pero donde no había estado nunca in situ. Allí nos habló de muchas cosas, de la importancia que esta tercera entrega tiene en el desarrollo de la tetralogía, en el aprecio que siente por Fermín, en su tozudez para no vender los derechos de adaptación al cine de sus libros, y también en la presencia de Barcelona en la serie, más como un personaje que como un simple escenario.

