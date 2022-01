En contra de lo que se cree habitualmente, nuestros antepasados eran más violentos que nosotros.

En este capítulo de Redes, volvemos a hablar del declive de la violencia con el profesor de psicología de la Universidad de Harvard, Steven Pinker.

Junto con él, Eduard Punset analiza las ventajas y desventajas de tener un gobierno mundial, la relación entre la religión y la violencia, el caso particular de los Estados Unidos, la tendencia incipiente en Occidente hacia el vegetarianismo como una manera de evitar el sufrimiento de otras especies además de la nuestra, y el papel de la gestión emocional como una forma de ir a un futuro más pacífico.

El mundo es cada vez menos violento,

pero nuestras emociones son las mismas que antaño.

Steven Pinker

Eduard Punset:

Todo el mundo conoce ya a Pinker por su análisis de los procesos cognitivos y del aprendizaje lingüístico, pero ahora este gran científico está inmerso en desvelar lo que demasiados se empeñaban en ocultar: contra todo pronóstico, no solo están disminuyendo los índices de violencia, sino que aumentan los niveles de altruismo.

Somos cada vez más mansos, aunque parezca lo contrario. Pero las implicaciones de esta teoría son mucho más trascendentales que la propia tesis.

Es el concepto de modernidad lo que está cambiando; la erosión de la familia, la tribu, las tradiciones y la religión desembocan de manera imperceptible en una sociedad movida por fuerzas como la del individualismo, el cosmopolitismo, la razón y la ciencia.

La historia de la evolución nos demuestra que el círculo familiar restringido en el que se ejerce el altruismo se amplía con el paso del tiempo de forma ininterrumpida.

Vivimos en un mundo cada vez más empático. Y por eso están abocados al fracaso los que siguen defendiendo y practicando la violencia.

Y Steven, si nos encamináramos hacia un gobierno mundial, las cosas irían mejor que ahora?

¿Un gobierno mundial?

Steven Pinker:

Hubo muchos debates sobre la necesidad de tener un gobierno mundial durante los años cincuenta, a finales de los cuarenta, cincuenta y sesenta, y luego la idea fue perdiendo fuelle.

Algunos pensaron que las Naciones Unidas se convertirían en un gobierno mundial.

La idea es que dado que un gobierno, a nivel nacional, evita que los estados y las provincias luchen entre sí, un gobierno a nivel provincial impide que los ciudadanos luchen entre sí, un gobierno mundial impediría que los países se enfrentaran.

Hay una cierta lógica en el razonamiento pero también presenta contradicciones.

Una de estas contradicciones es que un gobierno no puede funcionar sencillamente mediante el uso de la fuerza bruta, tienen que existir ciertos valores comunes o sentido de comunidad, de modo que las personas no se maten aunque no haya un policía detrás de ellas vigilándolas.

Es algo viable si se trata de un solo Estado pero cuando pensamos en el mundo entero, es mucho más difícil.

La otra contradicción es que si no te gusta el gobierno de tu país, puedes trasladarte a otro país y el gobierno que no quiera que todos sus ciudadanos cualificados emigren, tendrá que luchar para que estén contentos.

Si hubiera un gobierno mundial, los ciudadanos no podrían acudir a ningún otro sitio. De modo que, el riesgo de que un gobierno mundial se vuelva autocrático o se estanque es mucho mayor.

Y, además, otro problema podría ser, como hemos visto con las Naciones Unidas, que a no ser que estén comprometidos con los derechos humanos individuales, si los delegados de ese gobierno mundial son los delegados de los distintos países, podríamos encontrarnos con una panda de representantes fascistas y de tiranos totalitarios a quienes no les importa nada su propia gente.

Eduard Punset:

Eso es.

Steven Pinker:

En la Asamblea General de Naciones Unidas tenemos esos gobiernos autocráticos irrisorios, que hablan y votan en contra de los intereses de sus propias gentes.

Por eso, la idea de un gobierno mundial suena mejor en la teoría, cuando leemos sobre ello, que en la práctica.

Eduard Punset:

Tienes razón cuando me dices que si tuviéramos un gobierno mundial, no tendríamos a donde ir si no estuviéramos satisfechos con él.

Steven Pinker:

Sabes, muchos intelectuales durante los cincuenta defendieron que debía haber un gobierno mundial porque si no nos enfrentaríamos a una guerra nuclear.

Einstein abogó por un gobierno mundial. Bertrand Russell, de hecho, dijo que los Estados Unidos deberían dar un ultimátum a la Unión Soviética.

Fue en aquellos años en los que los Estados Unidos consiguieron la bomba nuclear antes que los soviéticos.

Probablemente dirían: "O te sometes a un gobierno mundial o te atacaremos con armas nucleares". Russell argumentó que si los soviéticos también conseguían armas nucleares y no había gobierno mundial, la guerra nuclear sería inevitable. Así se pensaba en aquella época.