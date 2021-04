"Águila Roja' es la aventura con ADN español"

Águila Roja está listo para volar al cine. El héroe enmascarado despliega sus alas con 457 copias para el estreno del próximo 20 de abril. El equipo artístico y técnico de la producción lo ha celebrado en la presentación de la película, un evento que ha congregado a la villa al completo: David Janer, Inma Cuesta, Francis Lorenzo, Miryam Gallego, Javier Gutiérrez y demás miembros del reparto a los que se han sumado las nuevas incorporaciones, Martina Klein, Antonio Molero, Mariano Peña y Stany Coppet.

Águila Roja. La película es un empeño personal de Daniel Écija, presidente ejecutivo de Globomedia, y responsable de algunos de los mayores campanazos de la ficción televisiva en España. "Es una película difícil de clasificar -explica Écija- se mueve en muchos géneros: aventuras, drama, tiene romance y es sexy. Además tiene un toque pícaro y mediterráneo. Es la aventura con ADN español".

José Ramón Ayerra 'Tapi', que ha realizado ocho capítulos en la serie, es el encargado de dirigir el paso a la pantalla grande. Ayerra es el responsable de alguna de las mejores secuencias de acción, una constante que no falta en le película. Peleas, duelos e incluso batallas trufan el metraje de una película que comienza con una espectacular secuencia que presenta a Beatriz, el personaje interpretado por Martina Klein. El debut cinematográfico de la rubia modelo y presentadora es una de las grandes apuestas. "La primera vez siempre es difícil. Pero cuando se hace con cariño es un recuerdo muy bonito" ironiza Klein. Su papel, Beatriz, es una enigmática y bella mujer que pide ayuda a Águila Roja para rescatar a su padre

Conspiración en el reino

La acción se sitúa al margen de la evolución de las tramas de la serie, en un tiempo indeterminado que no compromete el raccord emocional de los personajes. Ecija avanza: "No tiene nada que ver con la serie en términos de ambición. Hemos creado una montaña rusa de emoción". Una cumbre al más alto nivel que se celebra en la villa es el detonante. Bajo la apariencia de un encuentro para buscar la paz se esconde la intención de invadir y repartirse el reino de las Españas por parte de las potencias extranjeras. "No hay intención patriótica, es la historia de un grupo de desgraciados que se convierten en héroes" desvela Écija.

David Janer, es decir, Gonzalo de Montalvo, el héroe maestro será el encargado de arreglar la madre de todos los entuertos. "Gonzalo tiene que elegir si pone el acento como padre o como héroe", según el propio Janer. Una misión de Águila Roja es inconcebible sin su postillón, Sátur. Javier Gutiérrez lo tiene claro: " Sátur es el gran catalizador de la serie, el guardián de todos los secretos".