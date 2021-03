El día de hoy ha sido muy especial para el el representante de TVE en Eurovisión con "Algo Pequeñito", Dani Diges y también para los candidatos de Alemania, Francia, Reino Unido y Noruega. Han realizado un crucero por el fiordo de Oslo a bordo de un barco muy cinematográfico, el Christian Radich, un velero de 73 años de antigüedad.

El paseo ha comenzado a las 14 h, cuando han ido llegando las delegaciones de los países y los medios de comunicación nacionales e internacionales. Ya a bordo del barco, nada más zarpar, se ha servido un refrigerio a base de champán y de fresas. Una media hora más tarde la primera sorpresa del crucero, las actuaciones de todos los asistentes.

Primera sorpresa: las actuaciones

La propuesta de Francia, el tema de Jessy Matador, ha sido la primera en escucharse. "Allez Olla Olé" es muy animado y la delegación española ha sido muy participativa, bailando y animando a los asistentes. El siguiente en actuar, Josh, de Reino Unido, ha cantado con sus coristas "That Sounds Good to Me", seguido por Lena, la representante de Alemania, quien ha interpretado una versión en acústico de "Satellite".

Cuando ha llegado el turno de Daniel Diges, ha habido un error, para suerte de los pasajeros. En lugar de sonar "Algo Pequeñito" ha sonado el tema "Se abre el telón", de su álbum recién publicado. Dani lo ha cantado igualmente, y también su tema para la Final de Eurovisión 2010. Los espectadores se han mostrado encantados con su actuación.

Didrik, el candidato de Noruega, ha cerrado el recital con su tema "In a moment like this" y con un tema en alemán que ha cantado con Lena. Didrik ha lucido un traje rojo con rayas azules, como la bandera de Noruega, y una pajarita roja, mientras que Lena llevaba un gorro con la bandera del país.

Otra de las sorpresas del crucero ha sido el vuelo, sobre el Christian Radich, de un Boeing 737-800, un homenaje a los países participantes en Eurovisión. Después de todas las entrevistas a los candidatos, han cantado juntos un fragmento de la canción de Queen "We are the champions".